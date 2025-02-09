Мільярдер підтримав ексдиректора Національної розвідки США Гренелла, який назвав ці медіа "пережитком минулого".

Мільярдер Ілон Маск, який в адміністрації президента США Дональда Трампа відповідає за ефективність уряду, підтримав закриття таких медіа, як "Радіо Свобода" і "Голос Америки".

У соціальній мережі Х він поширив допис колишнього директора Національної розвідки США Ріка Гренелла, який закликав закрити згадані проєкти.

"Радіо Свобода та Голос Америки - це медіа, які оплачують американські платники податків. Це державні ЗМІ. Ці ЗМІ, заповнені ультралівими активістами. Я працював із цими журналістами десятиліттями. Це пережиток минулого. Нам не потрібні державні медіа", написав Гренел.

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У свою чергу Маск, поширивши цей пост, підтримав ідею закриття цих ЗМІ.

"Європа зараз вільна (не рахуючи задушливої бюрократії)… Їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей платників податків США", - написав мільярдер.

Інші гучні заяви Маска

Як повідомляв раніше УНІАН, Маск попередив, що США "з тріском програють наступну війну". Він заявив про необхідність повністю переробити американські збройові програми, мовляв, поточна стратегія США зараз полягає у "виробництві невеликої кількості зброї за високою ціною для ведення вчорашньої війни".

Також мільярдер поширив фейк про "купівлю" зірок Голлівуду заради рейтингів президента України Володимира Зеленського. Мільярдер зробив репост неправдивого відео в соціальній мережі X, у якому йдеться про те, що нібито USAID сплачував американським знаменитостям за поїздку в Україну.

Крім того, нещодавно Маск оголосив, що готує закриття USAID - Агентства США з міжнародного розвитку. ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа звільнила двох високопосадовців служби безпеки в USAID після того, як вони спробували перешкодити представникам DOGE отримати доступ до закритих частин будівлі.

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