У Пентагоні прокоментували запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети Сармат.
Як зазначили в повідомленні американського оборонного відомства, США не вважають цей запуск загрозою для країни чи союзників.
"Ми не вважали це випробування загрозою для Сполучених Штатів чи їхніх союзників. Департамент, як і раніше, зосереджений на незаконній та неспровокованій агресії Росії проти України", - наголосили в Пентагоні.
В Пентагоні зауважили, що таке тестування є рутинним і не стало несподіванкою.
"Росія належним чином повідомила Сполучені Штати відповідно до своїх зобов’язань за новою Угодою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь про те, що планує випробувати цю міжконтинентальну балістичну ракету", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, напередодні російське Міноборони повідомило, що на космодромі Плесецьк окупанти здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Сармат.
Директор Роскосмосу Дмитро Рогозін назвав випробування Сармата "подарунком НАТО".
Ці випробовування – це завершальний етап до озброєння. До цього "Сармат" випробовували пуском без бойової частини та запуску маршового двигуна, перевірялося, як вона поведеться в момент старту.
На початку квітня військові США скасували випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III. Представники ВПС США пояснили скасування випробувального пуску МБР бажанням знизити ядерну напруженість.