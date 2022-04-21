Міноборони США не вважає це загрозою.

У Пентагоні прокоментували запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети Сармат.

Як зазначили в повідомленні американського оборонного відомства, США не вважають цей запуск загрозою для країни чи союзників.

"Ми не вважали це випробування загрозою для Сполучених Штатів чи їхніх союзників. Департамент, як і раніше, зосереджений на незаконній та неспровокованій агресії Росії проти України", - наголосили в Пентагоні.

В Пентагоні зауважили, що таке тестування є рутинним і не стало несподіванкою.

"Росія належним чином повідомила Сполучені Штати відповідно до своїх зобов’язань за новою Угодою про скорочення стратегічних наступальних озброєнь про те, що планує випробувати цю міжконтинентальну балістичну ракету", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні російське Міноборони повідомило, що на космодромі Плесецьк окупанти здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Сармат.

Директор Роскосмосу Дмитро Рогозін назвав випробування Сармата "подарунком НАТО".

Ці випробовування – це завершальний етап до озброєння. До цього "Сармат" випробовували пуском без бойової частини та запуску маршового двигуна, перевірялося, як вона поведеться в момент старту.

На початку квітня військові США скасували випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III. Представники ВПС США пояснили скасування випробувального пуску МБР бажанням знизити ядерну напруженість.

Вас також можуть зацікавити новини: