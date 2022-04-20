Президент заявив, що не готовий говорити, коли і скільки літаків та з яким озброєнням до України прилітають.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відносини із Заходом щодо поставки Україні озброєння потеплішали.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

"Щодо озброєння. Я вважаю, що дійсно потеплішали, я вважаю, що можна використати саме такий термін, відносини щодо озброєння із Заходом. Вони стали більш зрозумілими щодо термінів постачання тієї чи іншої зброї. І я за це вдячний", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що не готовий говорити, коли і скільки літаків із озброєнням до України прилітають.

"Точно не готовий говорити про деталі того, що прилітає, скільки і чого нам вистачає або не вистачає. Це частина нашої обороноздатності та інформація, яка залишається з нами", - наголосив він.

Нагадаємо, Україна закликала країни НАТО дарувати або продавати зброю. Швидше за все, Україні запропонують зброю виробництва колишнього СРСР, якою українські військові дуже добре вміють користуватися.

Раніше повідомлялося, що в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою.

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