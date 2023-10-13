Російські державні пропагандисти закликають захопити острів, щоб встановити контроль над регіоном.

Росія намагається дестабілізувати регіон Балтійського моря, а російські державні пропагандисти закликають захопити острів Готланд для встановлення контролю над регіоном на тлі ймовірності, що РФ планує відповідне вторгнення на 2028 рік.

Про подібне бажання росіян заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Президент повідомив, що сьогодні з Одеси звернувся до учасників зустрічі Об’єднаних експедиційних сил - це формат регіональної співпраці на півночі Європи за участі Сполученого Королівства, Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів і Норвегії.

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"Зустріч відбулася на шведському острові Готланд, і це вагомий сигнал, дуже символічне місце для розмови лідерів про безпеку Європи та довготривалий надійний захист наших країн, наших людей. Якщо поглянути на мапу, то можна одразу зрозуміти, чому російські державні пропагандисти закликали захопити цей острів. Готланд - це контроль над усім регіоном. І цей регіон Росія теж намагається дестабілізувати", - наголосив Зеленський.

"Коли я звертався до шведського парламенту у 2022-му році, на початку повномасштабної війни, я говорив саме про це - наскільки важливо бути сильними усім у Європі, в усіх частинах континенту, у кожній такій стратегічній точці, як Готланд, від якої залежить спільна безпека. І, до речі, я вдячний за сьогоднішню підсумкову заяву зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил. Сильна заява. Підтримка України", - додав глава держави.

Зокрема, у заяві йшлося про підтримку на шляху України в НАТО та про чітке засудження російської агресії, а також про готовність допомагати Україні так, як потрібно для перемоги у війні.

НАТО готується до можливого нападу з боку РФ

Як відомо, у вересні країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і партнери проводили великі військово-морські навчання за участю близько 30 кораблів і понад 3000 західних військовослужбовців, які вперше відпрацьовували реагування на можливий напад Росії.

Сьогодні одна з моніторингових груп повідомила, що США підняли літаки з баз НАТО, щоб розпочати повітряну розвідку з узбережжя Румунії. У центрі уваги американських Bombardier Challenger 650 та Boeing P-8A Poseidon - тимчасово окупований Крим та південні області України.

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