'В межах можливого': Мерц зробив обнайдійливий натяк про Taurus для України

Німецький канцлер зауважив, що українське військо повинно пройти кількамісячне навчання перед передачею цих ракет.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus. Про це він заявив в етері телеканалу ZDF.

"Звичайно, це в межах можливого", – сказав канцлер, відповідаючи на запитання ведучого про ймовірність постачання Taurus Україні.

Водночас він зауважив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів. Канцлер також підкреслив, що передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні.

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Саме тому, зазначив Мерц, військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні. А щодо подальших санкцій проти Москви, канцлер заявив: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

Ракети Taurus для України

Taurus — це німецько-шведська крилата ракета великої дальності, здатна вражати цілі на відстані до 500 км з високою точністю. Вона може проникати через укріплення та підземні об'єкти, що робить її особливо ефективною проти командних пунктів, складів боєприпасів і логістики в глибокому тилу ворога.

Україна вже тривалий час просить Німеччину надати ці ракети для ефективного ураження російських цілей на окупованих територіях. Однак Берлін досі відмовляється, побоюючись ескалації конфлікту та можливих ударів по території РФ. Тиск союзників і зміни на фронті можуть змусити Німеччину переглянути позицію.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий робити все, що в його силах, щоб і далі підтримувати Україну. Також він наголосив, що це означає і відсутність будь-яких обмежень щодо дальності для зброї, яку постачають ЗСУ.

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