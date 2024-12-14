Європейські лідери планують зустрітися із Зеленським у середу в Брюсселі

Європейські лідери планують зустрітися в середу ввечері в Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити мирні плани та можливе розміщення миротворчих сил в Україні.

Зустріч відбудеться на тлі тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа на європейські країни з вимогою контролювати будь-яку майбутню мирну угоду між Києвом і Москвою шляхом відправки військ в Україну, повідомили POLITICO п'ятеро осіб, обізнаних про зустріч.

За їхніми даними, крім Рютте і Зеленського, запрошеними учасниками є: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської ради Антоніу Кошта і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Reuters раніше повідомило, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер також візьмуть участь. Зустріч буде організовано в кулуарах саміту ЄС-Західні Балкани в середу вдень

Відправлення західних військ в Україну - новини

У Польщі виключили відправку військ в Україну в рамках європейської місії. Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що хоче покласти край спекуляціям на тему присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню або миру, та заявив, що такий крок не планується.

Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав умову, за якої він готовий буде направити війська в Україну. Він допустив такий розвиток подій, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.

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