Макрон на саміті ЄС підніме тему миротворчої місії в Україні, - ЗМІ

Двоє дипломатів зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах.

Президент Франції Еммануель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня, який має відвідати президент України Володимир Зленський, питання розміщення миротворчої місії на території України.

Це має статися у разі припинення вогню та досягнення миру між Україною та Росією. Про це розповів європейський дипломат, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що публічно багато високопосадовців кажуть, що ці дискусії передчасні: так висловилась і нова топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Та за словами співрозмовника видання, ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців. Також враховується майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

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Ще двоє дипломатів зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. При цьому вони стверджують, що тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Можливість переговорів в РФ - останні новини

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлогг вважає, що війна може "вирішитися протягом кількох місяців". На запитання, чи може Дональд Трамп запросити президентів України та Росії на свою інавгурацію, він не виключив такої можливості.

Келлогг також заявив, що розглядає можливість відвідати Україну та Росію, щоб вислухати сторони. При цьому він наголосив, що адміністрація обраного президента поки не має повноважень вести переговори.

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