Оточення Трампа вважає, що українському президенту зараз краще виїхати з України і навіть сказали, куди йому слід їхати.

Список друзів українського президента Володимира Зеленського в Білому домі скорочується в міру загострення напруженості на мирних переговорах.

Як пише New York Post, завжди напружені відносини між двома лідерами переросли у відкриту ворожість цього тижня. Хоча погіршення стосунків між Вашингтоном і Києвом здається раптовим, джерело, знайоме з дискусіями в Білому домі, сказало: "Для мене це не новина. Я чув кілька місяців тому, що настав час для виборів і нового керівництва".

Друге джерело, близьке до Трампа, погодилося з оцінкою і припустило, що "найкращим варіантом для [Зеленського] і світу буде його негайний від'їзд до Франції".

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Тим часом чиновник Білого дому зізнався, що йому не подобається Зеленський, через те що він "забороняє церкви".

Колишні захисники України в Білому домі, включно з радником з нацбезпеки Майком Волцом, розділили погляди Трампа, щоб розкритикувати Зеленського, але нічого не сказати про російського диктатора Путіна.

"Висловлювання президента США показують, що він хоче, щоб вибори в Україні відбулися якомога швидше, а Зеленського замінив хтось більш договороздатний. Це може бути хтось, кому Трамп і його союзники довіряють: військовий лідер або бізнесмен", - вказало видання.

При цьому джерела зазначили, що немає очевидного претендента, якому б Трамп віддав перевагу.

Напруженість між Трампом і Зеленським

Між двома президентами ніколи не було теплих стосунків. А останніми днями вони й зовсім загострилися. Трамп обрушився з критикою на Зеленського за те, що той не підписав угоду про видобуток корисних копалин, і висловив невдоволення тим, як Україна поставилася до перемовин чиновників США і РФ у Саудівській Аравії. Дійшло навіть до того, що американський президент назвав Зеленського диктатором.

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