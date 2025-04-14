Зеленський наголосив, що справедливий мир передбачає збереження суверенітету і незалежності України.

Російському лідеру Володимиру Путіну не можна довіряти, адже він не хоче кінця війни, а хоче повністю знищити Україну. Саме тому перемир'я з Росією не працює, заявиив президент України володимир Зеленський в інтрев'ю CBS News.

"Путіну не можна довіряти, я казав це Трампу багато разів. І це несправедливий підхід. Ось чому перемир'я не працює.... Путін не хотів кінця війни, Путін не хотів нашої незалежності. Путін хоче знищити нас повністю", - наголосив президент.

На питання, яким він вважає справедливий мир, Зеленскький відповів, що основне для України - не втратити суверенітет і незалежність. Він також наголосив, що Україна поверне окуповані Росією території.

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"Ми повернемо своє, що б не сталося. Бо ми ніколи його не втрачали. Росіяни забрали наші території. Ми не визнаємо окуповані землі Росією. Ми їх повернемо. Коли і як - не можу сказати. Але життя не повернеш. Є лише одне, що можна зробити. Справедливість. Ми не можемо забути про справедливість. Вбивці мають відповісти за злочини", - підкреслив він.

Інтерв'ю Зеленського - іннші заяви

Зеленський зазначив, що на карту поставлена безпека світу, і якщо Путіна не зупинити в Україні, то він піде далі, і війна в Україні може перерости в Третю світову.

Він також закликав Дональда Трампа приїхати до України, перш ніж втілювати свій "мирний план". Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє Володимир Путін, з яким він хоче укласти угоду.

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