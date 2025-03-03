Наразі Україні не відома тактика Сполучених Штатів Америки по відношенню до Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з українською й британською пресою за підсумками саміту в Лондоні.
"Що стосується дипломатичних кроків США щодо резолюцій (в Раді безпеки ООН) тощо, я не знаю тактики США. І тому я вважав, що наша зустріч зі США потрібна для того, щоб ми одне одного розуміли і щоб у нас не було ніяких сюрпризів, бо для нас це боляче", - сказав він.
За його словами, якщо послаблювати тиск на Росію, змінювати риторику щодо її агресії, пом'якшувати документи щодо російського вторгнення, то "все це призведе до гнучкості керівника Росії".
"Як я вам і сказав, я не знаю тактику. Я вважаю, неправильно, що питання закінчення війни в Україні керується тактикою для нас невідомою. Я вважаю, що це не дасть швидких позитивних кроків або безпечних для України", - зазначив президент.
Відповідаючи на запитання, чи розуміють вони з президентом США Дональдом Трампом одне одного стосовно Росії, Зеленський сказав:
"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп деякі речі почув від мене особисто, я так дуже хотів. І так само я хотів би почути від президента Трампа деякі речі особисто... Я вважаю, що набагато простіше, якщо у нас є більше часу прямого діалогу з президентом".
Крім того, за його словами, важливо, що європейська сторона не переглядає свою позицію з точки зору того, хто почав війну, хто є агресором та хто має за це заплатити.
"Що стосується (заморожених російських) активів, піднімається це питання. Ці активи заморожені, вони повинні бути використані Україною щодо зброї або щодо відновлення України: де буде пріоритет, що потрібно буде раніше. Це залежить знов таки від цієї війни", - зауважив глава держави.
Війна в Україні - думка Зеленського
Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Захід може зупинити російського диктатора Володимира Путіна і для цього, зокрема, він повинен не знімати санкції з Росії, а навпаки максимально їх посилити.