Коли той знепритомнів, дружина попросила робітників вирити яму - нібито для резервуара з водою, а потім закопала чоловіка.

В Індії 55-річна мешканка передмістя Ченнаї живцем поховала свого 59-річного чоловіка, адже він хотів отримати безсмертя.

Зникнення батька виявила його дочка, пише Times Now. При цьому мати нічого не говорила і лише через кілька днів постійних розпитувань розповіла дівчині, що її батько попросив поховати себе, щоб стати безсмертним.

Перш ніж прийти до такого рішення, чоловік відвідав кілька храмів і почав називати себе священиком, який безпосередньо спілкується з богом. Він також побудував невеликий храм на подвір'ї будинку і передавав у ньому пророцтва вірянам.

Напередодні поховання чоловік відчув біль у грудях. Тоді він повідомив дружині, що начебто скоро помре, і сказав поховати його живцем, щоб жити вічно.

Читайте такожУ Маріуполі чоловік побив і живцем закопав кота - соцмережі (фото)Коли чоловік знепритомнів, дружина зателефонувала двом робітникам і попросила вирити велику яму - нібито для резервуара з водою, а потім поховала чоловіка.

Поліція викопала тіло і відправила на розтин.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Замбії 22-річний народний цілитель попросив поховати себе живцем, щоб потім воскреснути. Однак повстання з мертвих не відбулося.

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Автор: Катерина Комолова