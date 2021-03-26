За даними поліції, чоловік просив закопати себе живцем у могилі та обіцяв після смерті повернутися до світу живих.

У Замбії 22-річний народний цілитель і за сумісництвом член місцевої сіонської церкви попросив поховати себе живцем, щоб потім воскреснути.

Однак, як повідомляє видання Zambia Reports, повстання з мертвих не відбулося.

Читайте такожНа Львівщині водія на екскаваторі живцем поховало в кар'єрі (фото)За словами правоохоронців, знахаря Джеймса Сакалу живцем закопали інші члени церкви в неділю, 21 березня. Чоловік попросив вирити для себе велику могилу, щоб продемонструвати, як працює його здатність воскресати. Члени церкви відмовлялися, проте Сакала наполягав.

Він навіть особисто вирив яму, сам зістрибнув у неї та почав просити інших присутніх себе зарити, щоб бути свідками воскресіння. Тоді кілька членів церкви нібито все ж погодилися брати участь у похованні.

Згодом присутні намагалися повернути Сакалу з могили за допомогою співів, проте нічого не допомогло. Тоді вони вирішили розкопати знахаря, але виявили, що він не дихав.

Зараз місцева поліція розшукує трьох підозрюваних, які погодилися зарити чоловіка в могилі.

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Автор: Катерина Комолова