У Замбії 22-річний народний цілитель і за сумісництвом член місцевої сіонської церкви попросив поховати себе живцем, щоб потім воскреснути.
Однак, як повідомляє видання Zambia Reports, повстання з мертвих не відбулося.
Читайте такожНа Львівщині водія на екскаваторі живцем поховало в кар'єрі (фото)За словами правоохоронців, знахаря Джеймса Сакалу живцем закопали інші члени церкви в неділю, 21 березня. Чоловік попросив вирити для себе велику могилу, щоб продемонструвати, як працює його здатність воскресати. Члени церкви відмовлялися, проте Сакала наполягав.
Він навіть особисто вирив яму, сам зістрибнув у неї та почав просити інших присутніх себе зарити, щоб бути свідками воскресіння. Тоді кілька членів церкви нібито все ж погодилися брати участь у похованні.
Згодом присутні намагалися повернути Сакалу з могили за допомогою співів, проте нічого не допомогло. Тоді вони вирішили розкопати знахаря, але виявили, що він не дихав.
Зараз місцева поліція розшукує трьох підозрюваних, які погодилися зарити чоловіка в могилі.
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