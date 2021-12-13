Його відстежили по камерах відеоспостереження.

В Індії чоловік намагався інсценувати свою смерть, щоб уникнути повернення до в'язниці.

Про це повідомили в місцевій поліції, пише BBC.

36-річному Судешу Кумару пред'явили звинувачення у вбивстві його 13-річної дочки у 2018 році. Під час пандемії коронавірусу деякі штати умовно звільнили частину ув'язнених, щоб запобігти переповненню в'язниць.

Чоловік був упевнений, що незабаром його повернуть до в'язниці, тому вирішив інсценувати свою смерть.

Читайте також"Казанського стрілка" визнали осудним: пред'явлено остаточне звинуваченняТак, на пустирі виявили спалене тіло чоловіка, в кишені у якого знайшли посвідчення особи Кумара. Його дружина заявила, що впізнала тіло.

В ході розслідування поліцейські виявили кадри відеоспостереження, на яких побачили, як Кумар везе тіло на велосипеді.

Чоловіка затримали в будинку дружини, куди він повернувся після злочину. Він зізнався у вбивстві. Його дружину також затримали за участь у змові.

З'ясувалося, що чоловік вбив муляра, якого найняв для проведення ремонтних робіт у своєму будинку. Убитий був того ж зросту і ваги, що і Кумар.

Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку бездомного чоловіка підозрюють у тому, що він підпалив ялинку біля будівлі, в якій розташовані офіси Fox News, New York Post і Wall Street Journal.

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Автор: Людмила Жерновська