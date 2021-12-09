Чоловіка вже затримали.

У Нью-Йорку безхатька заарештували за підозрою в тому, що він підпалив ялинку біля штаб-квартири News Corp, де розташовано офіси Fox News, New York Post і Wall Street Journal.

Про це пише Forbes.

Пожежа сталася в середу, 8 грудня, на площі в центрі Манхеттена і потрапила на відео. На кадрах видно, як полум'я охоплює велике 15-метрове різдвяне дерево. Потім його вдалося загасити.

За підозрою в підпалі поліція затримала 49-річного Крейга Таманаха. Йому пред'явили звинувачення за вісьмома пунктами, зокрема, в підпалі та хуліганстві.

За словами правоохоронців, чоловік діяв один. Його мотиви поки що неясні.

Генеральний директор Fox News Сюзанна Скотт у службовому посланні до компанії назвала інцидент "нападом зі злим умислом" і заявила, що ялинку планують відновити.

На збірку попереднього різдвяного дерева знадобилася 21 година, 10 000 скляних прикрас і 100 000 лампочок. Його відкрили в неділю, 5 грудня.

Спалену ялинку вже розібрали.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії чоловік вирішив зігрітися і розвів у квартирі багаття. За словами сусідів, влітку він спиляв і здав труби на металолом, а тепер мало не спалив багатоповерхівку.

А в одній зі шкіл РФ завгосп підпалив школу з дітьми, щоб провчити прибиральницю.

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Автор: Катерина Комолова