У дипломатів РФ буде 30 днів, щоб покинути країну.

У четвер адміністрація глави США Джо Байдена оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки та втручання у президентські вибори.

Про це пише CNN.

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Санкції будуть спрямовані проти російських фізичних та юридичних осіб разом з новими фінансовими обмеженнями та видворенням десятка російських дипломатів зі США через злам SolarWinds і втручання у вибори.

За офіційною інформацією, санкції будуть спрямовані на російську розвідку, урядовців та організації, причетні до зламу програмного забезпечення корпорації SolarWinds.

Білий дім не був задоволений запропонованими варіантами та хотів ширших санкцій, повідомило телеканалу джерело, пояснюючи неквапне ухвалення рішення.

Адміністрація Байдена, як й очікувалося, ухвалить заходи проти Москви у четвер і скоординує свої дії з європейськими союзниками. У дипломатів РФ буде 30 днів, щоб покинути країну.

Хакерська атака в США: що було раніше

13 грудня 2020 року видання Reuters повідомило, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США та Національного управління з телекомунікацій та інформації та викрали дані.

14 грудня Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України попередив про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.

Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі державні установи США. Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити за посиланням.

Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ.

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Автор: Яна Ставська