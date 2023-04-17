Сара Білс помічена у фінансуванні російських окупантів та поширенні кремлівської пропаганди.

Громадянка США Сара Білс, яка служила у Військово-Морських силах, адмініструє Telegram-канал російської пропаганди Donbass Devushka. Її облікові записи в Telegram, Twitter, YouTube і Spotify причетні до поширення дезінформації та зливу секретних документів Пентагону.

За інформацією видання The Wall Street Journal, 37-річна Білс служила техніком з авіаційного електронного обладнання до листопада 2022 року. На каналі, де вона є адміністратором, з'явилися не менше чотирьох документів Пентагону з гучного витоку. Вони залишалися непоміченими поки 5 квітня 2023 року не з'явилися в соцмережах Donbass Devushka, але вже відредаговані – занижені дані про втрати росіян.

У цього Telegram-каналу ще 14 адміністраторів по всьому світу. Його ведуть від імені "російської єврейки з Луганська".

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Білс не визнає, що вона розповсюдила секретні документи Пентагону. Водночас на її акаунтах продавалися товари з символікою армії РФ та найманців ПВК "Вагнера", кошти з продажу яких обіцяли російським окупантам, які вбивають і грабують українців, а також знищують міста в Україні.

Злив секретних документів Пентагону - що відомо

7 квітня стало відомо про нібито масштабний злив секретних документів Пентагону з інфомацією про контрнаступ ЗСУ. Згідно з цими даними, нібито керівництво США скептично ставиться до української операції зі звільнення територій від російських окупантів.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Пентагон не мав доступу до планів контрнаступу, тому дані в злитих документів не правдиві.

13 квітня співробітники ФБР заарештувавши 21-річного військового розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Тейшейру за підозрою в зливі секретних документів. 14 квітня затриманому пред'явили відповідне звинувачення.

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