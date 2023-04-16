Міністр оборони заявив, що опубліковані документи - "суміш правди і брехні", і назвав, кому це було вигідно.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що головною метою витоку даних Пентагону є підрив довіри між союзниками.

В інтерв'ю іспанській газеті La Razon Резніков назвав опубліковані документи "сумішшю правди і брехні".

"Цей витік цікавий тим, що це суміш правди та брехні. Це спецоперація з дезінформації. Не знаю, хто це зробив, але це вигідно Росії. Основна мета операції - підірвати довіру між союзниками. Вони використовують, наприклад, фальшиві дані про втрати та натякають, що Вашингтон не довіряє нашим контрнаступальним можливостям", - сказав голова Міноборони.

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Він також заперечив опубліковану інформацію про те, що в Україні перебувають війська НАТО.

"Це неправда, що в Україні є солдати чи офіцери НАТО. Очевидно, є військові аташе з країн Альянсу, але вони знаходяться всередині своїх посольств у Києві. Не на полі бою", - сказав Резніков.

Війна в Україні - витік даних у США

Як повідомляв УНІАН, у мережу "злили" секретні документи Пентагону, де, серед іншого, ішлося про перспективи українського контрнаступу. Стало відомо, що керівництво США нібито має скептичні очікування щодо контрнаступу ЗСУ. Основною перешкодою в США вважають дефіцит боєприпасів і техніки, а також проблеми з концентрацією військ.

Утім, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Пентагон не мав доступу до планів щодо контрнаступу Збройних сил України. Тож аналізи злитих документів щодо нібито військових планів України не мають підґрунтя.

Тим часом, у Держдепі стверджують, що витік секретних записів військової розвідки США не вплинув на співпрацю країни з її союзниками. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що чув від партнерів вдячність за кроки, які Вашингтон зробив після витоку.

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