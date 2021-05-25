Очікується, що зустріч відбудеться по завершенні першої міжнародної подорожі президента США за кордон.

Перша особиста зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна може відбутися 15-16 червня в Женеві (Швейцарія).

Про це телеканалу CNN повідомили два американських посадовці.

Зокрема, очікується, що очна зустріч президентів США і РФ відбудеться в наступному місяці в Швейцарії, оскільки Білий дім і Кремль на цьому тижні наблизилися до завершення узгодження домовленостей про проведення саміту.

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Посадовці повідомили, що Женева стала остаточним містом-претендентом, яке прийматиме давно обговорювану зустріч між лідерами США і РФ. Передбачаєтся, що ця зустріч відбудеться 15-16 червня по завершенню першої міжнародної подорожі Байдена за кордон з початку його президенства.

Цього тижня Білимй дім відправив у Женеву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана для зустрічі з його російським колегою Миколою Патрушевим, а деталі зустрічі між Байденом і Путіним проробляються.

У Білому домі відмовились коментувати щодо остаточного міста проведення такої зустрічі, допоки усі деталі не будуть затверджені.

Що відомо про майбутню зустріч Байдена з Путіним

13 квітня Путін і Байден провели телефонну розмову. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "в третій країні в майбутні місяці". Пізніше американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії та США.

Фінляндія готова прийняти двосторонню зустріч президентів США і Росії.

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Автор: Віталій Саєнко