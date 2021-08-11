Завдяки знайденим даним вдалося ідентифікувати одного з бойовиків.

Нове розслідування BBC пролило світло на масштаби участі так званої "ПВК Вагнера"у громадянській війні в Лівії. До рук журналістів потрапив планшет, який ймовірно належав одному з російських найманців.

Як повідомляється у матеріалі BBC, "вагнерівці" прибули до Лівії в 2019 році, коли сили бунтівного генерала Халіфи Хафтара виступили проти визнаного ООН лівійського уряду і почали наступ на Тріполі. Конфлікт закінчився в жовтні 2020 року, сторони домовилися про припинення вогню.

На боці сил Хафтара воювали близько тисячі російських найманців. "Група Вагнера" відома своєю секретністю, але журналісти вийшли на контакт з двома колишніми її учасниками. Один з них описав ПВК як структуру, яка"просуває інтереси держави за межами наших кордонів". За його словами, до групи входять як "професіонали війни", яким потрібна робота, так і" романтики", які хочуть послужити Росії.

Другий співрозмовник зазначив, що у "вагнерівців" немає чітких правил поведінки в зоні конфлікту, вбивства були звичайним явищем. Якщо бранець, що опинився в їх руках не був корисним, то "результат був очевидний".

У розпорядженні журналістів опинився планшет, ймовірно загублений невідомим бойовиком "групи Вагнера", після її відходу з позицій на півдні від Тріполі навесні 2020 року.

Пристрій містить карти лінії фронту російською мовою, що підтверджує значну присутність найманців в регіоні і дає безпрецедентне розуміння їх операцій. Там також знайшлися знімки з дрона і кодові імена найманців. Журналісти вважають, що змогли ідентифікувати принаймні одного з них.

Як повідомляє "Російська служба BBC", журналісти зіставили знайдені позивні з базою даних сайту "Миротворець" і доповіддю ООН про присутність групи в Лівії, яка утекла в ЗМІ. Виходячи з цього вони допустили, що один з позивних з планшета - "Мітла" - може належати 36-річному громадянину РФ Федору Метьолкіну, уродженцю Північного Кавказу.

Особистий номер Метьолкіна - М-1913, з великою ймовірністю вказує, що він приєднався до "Вагнера" п'ять або шість років тому, коли група брала участь у війні проти України на Донбасі.

Крім цього планшет містив десятки файлів: від інструкцій по установці протипіхотних мін і виготовленню саморобних вибухових пристроїв до зйомок з розвідувальних безпілотників. Були і кілька завантажених книг, включаючи Mein Kampf, "Гру престолів" і керівництво з виноробства.

Крім того, журналісти отримали 10-сторінковий документ - вражаючу заявку на отримання зброї, спорядження і техніки, датовану 19 січня 2020 року.

Так, бойовики замовляють собі шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок, 44 армійських позашляховики і 270 автоматів Калашникова. Замовлення стосується високотехнологічного обладнання та техніки (наприклад, радарів).

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Автор: Дмитро Захаров