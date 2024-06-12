Тіло дитини було виявлено в лісі приблизно за 2,5 кілометра від будинку її батьків.

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня. Як пише Bild, поліція підтвердила, що тіло, знайдене в лісі недалеко від Дебельна (Саксонія) у вівторок, належить дівчинці.

"Це сумна впевненість. Загибла - зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її родині", - заявив у середу комісар поліції Карстен Каемпф.

За даними поліції, тіло дитини було виявлено у вівторок далеко від лісових стежок, у підліску на непрохідній місцевості, приблизно за 2,5 кілометра від будинку її батьків.

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У поліції зазначили, що Валерія стала жертвою злочину, і розслідування вбивства триває.

"Наразі наше розслідування зосереджене на колі спілкування сім'ї", - сказала Інгрід Бургхарт, представник прокуратури.

Водночас вона додала, що підозрюваних немає, арешти поки що не проведено.

Вона також додала, що після розслідування і розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.

Зникнення Валерії - що відомо

Валерія жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року.

Востаннє дев'ятирічну дівчинку бачили в понеділок минулого тижня, коли вона прямувала до школи в Дебельне (Саксонія). Однак вона туди так і не приїхала. Однокласник Валерії стверджує, що бачив дівчинку перед школою в день її зникнення близько 9:20. Вона, мабуть, когось там чекала

При цьому школа не повідомила матір про її відсутність, тому її зникнення помітили тільки вдень, коли вона не прийшла додому.

Протягом дев'яти днів сотні поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.

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