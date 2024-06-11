До пошуків дитини залучили кінологів, водолазів та рятувальників, а сотні поліцейських прочісують місто.

У Німеччині вже 8 добу поспіль шукаю 9-річну українку Валерію, яка пішла до школи і так не з'явилася на уроках. До пошуків залучено 300 поліцейських, але поки слідів зниклої дитини немає, повідомляє SPIEGEL.

Видання зазначає, що зараз в Дьобельні сотні поліцейських прочісують західну частину міста, а до пошуків вже залучали кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Також понад 300 правоохоронців організували пошуки по всьому місту, опитували вчителів та навіть залучали телебачення, але, на жаль, успіхів у пошуках немає.

"Згідно з повідомленням газети Bild, однокласник Валерії стверджує, що бачив дівчинку перед школою у день її зникнення близько о 9:20. Вона, мабуть, на когось там чекала. Слідчі обшукали територію з собаками, але безуспішно", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розслідування також проводяться за межами міста та області, правоохоронці підтримують зв'язок з батьком дитини, який перебуває в Україні. Водночас тривають перевірки у школі, адже вчителі не повідомили маму Валерії, що дівчинка не з'явилася на уроках. На інцидент відреагувала місцева влада і хоче притягнути до відповідальності керівництво школи.

Біженці в Єровропі - актуалбні новини

Як писав УНІАН, нещодавно міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що її країна не буде примушувати українських біженців повертатися додому.

"Рішення про те, чи хочуть вони повернутися на батьківщину і коли, залишається за українцями, які знайшли у нас притулок. Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних премій за повернення", - сказала Шульце.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про обмеження допомоги для українських біженців. Він передбачає скасування одноразової соціальної допомоги розміром 300 злотих.

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