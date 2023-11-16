Сторони провели "одні з найпродуктивніших" переговорів.

Через пару годин після переговорів з лідером Китаю президент США Джо Байден повернувся до колишньої риторики. Американський лідер знову назвав голову КНР Сі Цзіньпіна "диктатором".

Кореспондент CNN м.Дж. Лі запитав Байдена про те, чи буде він як і раніше називати Сі диктатором. У відповідь Байден сказав: "Ну, послухайте, так воно і є".

"Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує країною, яка є комуністичною", - заявив президент США, додавши, що китайський уряд "абсолютно не схожий на наш".

Відео дня

Заява прозвучала через кілька годин після зустрічі двох лідерів на вищому рівні, яку Байден охарактеризував як "одні з найпродуктивніших" переговорів.

Варто відзначити, що Байден раніше порівнював Сі з диктаторами. Це сталося під час червневого політичного збору коштів в Каліфорнії, коли обговорювалася реакція Сі на збиття американськими винищувачами китайського повітряної кулі в лютому.

Зустріч Байдена і Сі - головні новини

15 листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за шість років прибув до США. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

У вступній промові Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай і США не мають права повертатися один до одного спиною, а конкуренція не повинна стати переважаючим трендом. У свою чергу, Байден заявив, що США і Китай "не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними".

Сторони домовилися відновити військову взаємодію між країнами. Лідери країн погодилися "відновити комунікацію на високому рівні між двома арміями на основі рівності і поваги". Країни також відновлять зустрічі між міністерствами оборони та консультації з морської військової безпеки. Також буде покладено старт переговорам між керівниками командувань на театрі військових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: