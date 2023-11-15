У Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) почалася зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Журналіст CNN відзначають, що Байден і Сі Цзіньпін обмінялися вітаннями біля особняка, розташованого на південь від Сан-Франциско. Обидва лідери відмовилися відповідати на запитання журналістів перед зустріччю.
Водночас у Білому домі опублікували відео початку переговорів американської та китайської делегацій, де лідери Китаю та США обмінялися вступними промовами. Після цього зустріч продовжилася в закритому форматі.
Вступна промова Байдена і Сі: основні тези
В ході виступу лідер КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай і США не мають права повертатися один до одного спиною. Він зазначив, що конкуренція не повинна стати превалюючим трендом.
"Вважаю двосторонні відносини США і КНР "найважливішими" у всьому світі", – додав він.
Водночас Сі визнав, що в останні десятиліття відносини Китаю і США "ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед".
"Для двох таких великих країн, як Китай і США, відвернутися один від одного – не варіант... Планета Земля досить велика для того, щоб обидві країни досягли успіху", – заявив він.
Своєю чергою, Джо Байден почав свою промову з того, що приймати китайського лідера в США для нього є честю.
"Бесіди віч-на-віч нічим не замінити... Пане президенте, ми давно знаємо один одного. Ми не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними", – додав він.
Примітно, що візит Сі Цзіньпіна в США є першим за останні шість років.
Зустріч Байдена і Сі: чому це важливо для України
Попередня зустріч Байдена і Сі відбулася в листопаді 2022 року на саміті G20 в Індонезії. Це була перша зустріч лідерів КНР і США.
Аналітики стверджували, що нова зустріч покликана знизити градус суперництва між двома країнами.
Раніше ЗМІ писали, що Сі і Байден обговорять, зокрема, конфлікт на Близькому Сході, зв'язок Північної Кореї з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини. Також темою для обговорення стане вторгнення Росії в Україну.
У Білому домі вважають, що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну, і сприяти поширенню позиції президента Зеленського щодо справедливого миру в Україні.