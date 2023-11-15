В ході виступу лідер КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай і США не мають права повертатися один до одного спиною.

У Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) почалася зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Журналіст CNN відзначають, що Байден і Сі Цзіньпін обмінялися вітаннями біля особняка, розташованого на південь від Сан-Франциско. Обидва лідери відмовилися відповідати на запитання журналістів перед зустріччю.

Водночас у Білому домі опублікували відео початку переговорів американської та китайської делегацій, де лідери Китаю та США обмінялися вступними промовами. Після цього зустріч продовжилася в закритому форматі.

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Вступна промова Байдена і Сі: основні тези

В ході виступу лідер КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай і США не мають права повертатися один до одного спиною. Він зазначив, що конкуренція не повинна стати превалюючим трендом.

"Вважаю двосторонні відносини США і КНР "найважливішими" у всьому світі", – додав він.

Водночас Сі визнав, що в останні десятиліття відносини Китаю і США "ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед".

"Для двох таких великих країн, як Китай і США, відвернутися один від одного – не варіант... Планета Земля досить велика для того, щоб обидві країни досягли успіху", – заявив він.

Своєю чергою, Джо Байден почав свою промову з того, що приймати китайського лідера в США для нього є честю.

"Бесіди віч-на-віч нічим не замінити... Пане президенте, ми давно знаємо один одного. Ми не завжди погоджувалися один з одним, але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними", – додав він.

Примітно, що візит Сі Цзіньпіна в США є першим за останні шість років.

Зустріч Байдена і Сі: чому це важливо для України

Попередня зустріч Байдена і Сі відбулася в листопаді 2022 року на саміті G20 в Індонезії. Це була перша зустріч лідерів КНР і США.

Аналітики стверджували, що нова зустріч покликана знизити градус суперництва між двома країнами.

Раніше ЗМІ писали, що Сі і Байден обговорять, зокрема, конфлікт на Близькому Сході, зв'язок Північної Кореї з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини. Також темою для обговорення стане вторгнення Росії в Україну.

У Білому домі вважають, що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну, і сприяти поширенню позиції президента Зеленського щодо справедливого миру в Україні.

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