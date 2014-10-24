За добу на Донбасі поранено 8 військовослужбовців
13:21, 24 жовтня 2014Військо
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Протягом доби в зоні проведення АТО поранено 8 українських військовослужбовців, загиблих немає.
REUTERS
Про це повідомив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу загиблих українських військовослужбовців немає, 8 отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинуводин український військовослужбовець, двоє отримали поранення.
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