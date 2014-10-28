За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, ще 2 – поранені

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики обстріляли передмістя Маріуполя, намагаючись проникнути в місто"За минулу добу загинуло двоє українських військовослужбовців та ще двоє отримали поранення", - сказав Лисенко.