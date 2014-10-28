За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, ще 2 – поранені
13:03, 28 жовтня 2014Військо
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Упродовж доби в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців і ще двоє отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики обстріляли передмістя Маріуполя, намагаючись проникнути в місто"За минулу добу загинуло двоє українських військовослужбовців та ще двоє отримали поранення", - сказав Лисенко.
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