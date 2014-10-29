У Києві відбулася нарада щодо виробництва та закупівлі спальних мішків для військових

У нараді на чолі із заступником Міністра оборони генерал-лейтенантом Олександром Ліщинським взяли участь представники тилу збройних сил, волонтерських організацій та підприємств, які мають промислові потужності для виготовлення спальних мішків, на закупівлю яких виділено 6 млн грн, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"З початком антитерористичної операції фінансування з державного бюджету на закупівлю військовослужбовцям речового майна збільшилося в десяток разів", - наголосив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Ліщинський. "Разом з тим, проблема залишається не вирішеною, адже кошти, які виділені державою, можемо використати тільки в режимі мирного часу суворо до вимог чинного законодавства, під пильним контролем правоохоронних органів. Від проведення тендерних процедур до замовлення та постачання майна в підрозділи АТО пройшов певний час. Дякуючи волонтерам, вдалося заповнити цю паузу постачанням найнеобхіднішого", - зауважив Олександр Ліщинський.

Як зазначив під час наради радник міністра оборони Юрій Бірюков, сьогодні між волонтерськими організаціями та оборонним відомством налагоджена тісна та плідна взаємодія щодо постачання в підрозділи збройних сил сучасного майна та спорядження, яке необхідне в бойових умовах. А завдяки виділеним з держбюджету коштам, залученню вітчизняних промисловців та набутому волонтерами досвіду можна ефективно та в найкоротші строки вирішувати нагальні проблеми. Зокрема, з постачанням військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в районі проведення АТО, спальних мішків, зимового одягу, взуття тощо.

Під час практичної частини представники тилу збройних сил та волонтерських організацій ознайомилися з можливостями вітчизняної промисловості щодо виготовлення спальних мішків, обговорили з виробниками питання щодо випробувань, вартості та строків виготовлення.

Наприкінці наради представники Міноборони подякували волонтерам за допомогу, яку вони надають у вирішенні нагальних питань військовослужбовців, а промисловцям - за оперативність у розробці зразків спальних мішків та готовність швидкого їх впровадження у виробництво.