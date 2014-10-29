Розвідники попередили теракт неподалік Маріуполя

Так, в добре замаскованому місці поруч з лісосмугою знаходилися ручні протитанкові гранатомети типу РПГ-18 та ящики з набоями. При цьому, поруч було знайдено рештки ящиків від стрілецької зброї, які терористи намагалися знищити шляхом підпалу, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

За словами військовослужбовців, на більшості зі зразків зброї та ящиків до неї було чітко видно маркування, за яким можна зробити висновок, що дані види зброї були випущені ще за Радянських часів і ніколи на арсеналах України не знаходилися.

"Можна з впевненістю сказати, що наші розвідники попередили теракт на півдні Донеччини і, тим самим, врятували життя багатьом людям. Наголошую, що пріоритет роботи усіх спеціальних підрозділів в зоні АТО - безпека мирних мешканців та протидія незаконним банд-формуванням", – пояснив командир підрозділу військової розвідки.

Про усі подібні випадки порушення терористами умов припинення вогню та процесів мирного врегулювання в регіоні, українські військовослужбовці негайно інформують представників ОБСЄ.