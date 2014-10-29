Майбутні офіцери та старшини ВМС провели урок профорієнтації для одеських старшокласників

"Обери професію військового моряка" - саме під такою назвою в Одеському міському центрі військово-патріотичного виховання учнівської молоді "Пост №1" відбувся урок профорієнтації для учнів школи №56.

Cтаршини та курсанти військово-морських сил (ВМС) збройних сил розповіли школярам про особливості корабельної служби, флотські традиції, військово-морські спеціальності. Продовженням зустрічі стало відвідування музею центру, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони. "Спільна робота педагогів і військових моряків щодо підвищення мотивації до проходження військової служби, популяризації бойових традицій вітчизняного флоту обов’язково допоможе молоді успішно реалізуватися в обраній професії", - підкреслив директор Одеського міського центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді "Пост №1" Олег Денисов.

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