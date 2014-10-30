Вінничани передали військовим медикам автоматичний біохімічний аналізатор крові

Кошти для придбання обладнання було зібрано в рамках Обласного благодійного марафону «Врятуймо кожного бійця - захисника України».

"Компактний ірландський апарат відповідає вимогам сучасної лабораторії та поєднує в собі найвищий ступінь автоматизації, якості та технологічності. У ньому відкрита система, яка дозволяє працювати на реактивах різних виробників. Крім того, багаторівнева система промивання. На аналізаторі можна поставити одразу 60 пробірок та провести 45 тестів", - розповів начальник клініки лабораторної діагностики полковник медичної служби Віктор Олійник.

Варто додати, що кошти, які залишились на благодійному рахунку, буде скеровано на потреби лікування та реабілітації військовослужбовців-учасників АТО.