У Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка провели "Дні НАТО"

29 жовтня делегація НАТО на чолі з помічником заступника начальника штабу Стратегічного командування НАТО з систем управління, розгортання та живучості комодором А. Мортен Гроеннінгсаетером відвідала Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Метою проведення заходу було підвищення рівня поінформованості офіцерів, науково-педагогічних працівників, слухачів та курсантів військових вишів щодо структури та завдань НАТО на сучасному етапі розвитку, розуміння процесів та стану військового співробітництва Збройних Сил України з НАТО, ініціатив Альянсу, в яких беруть участь Збройні Сили України, а також удосконалення змісту навчальних програм.

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Начальник Військового інституту генерал-майор Віктор Балабін провів брифінг, під час якого іноземні представники ознайомилися з історією Військового інституту, його структурою та унікальною інтегрованою системою підготовки кадрів для Збройних Сил України та інших силових відомств.

Представники делегації НАТО виступили перед офіцерами, курсантами та науково-педагогічними працівниками з доповідями, після чого розпочалася робота у секціях.