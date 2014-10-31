У Києві презентували фотовиставку, присвячену подіям у зоні АТО (фоторепортаж)

До експозиції увійшли 60 світлин, що найбільш правдиво і драматично відображають хід проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, а також наслідки злочинних дій терористів та російських найманців.

Автори знімків — військові і цивільні журналісти, бійці АТО, волонтери та мешканці Донбасу. Зокрема, на виставці представлені фотороботи спеціальних кореспондентів газети «Народна армія» підполковників Юзефа Венсковича, Тараса Греня та Аркадія Радківського, майора Віктора Грома, фотокореспондента газети «Голос України» Олександра Клименка.

Виставку організовано за сприяння уповноваженої Президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірини Геращенко та Національної спілки журналістів України.

За словами Ірини Геращенко, фотовиставка згодом пройде також у приміщенні Європарламенту в Брюсселі та у Раді Європи в Страсбурзі, що має стати вагомим внеском у справу інформування європейської спільноти про події, які відбуваються на Донбасі.

— Європейський Союз має знати правду. Україна сьогодні знаходиться на передовій, захищаючи європейські цінності. Наші хлопці протистоять регулярній російській армії, яка вже не приховує факту прямого вторгнення на українську територію, — зазначила під час відкриття виставки Ірина Геращенко. — Україна прагне миру, прагне бути європейською, демократичною, незалежною державою. І в цих прагненнях нам потрібна підтримка цивілізованого світу, наших партнерів — країн Європейського Союзу.

Варто зазначити, що поруч із виставкою «Донбас: війна та мир», у тій самій залі одночасно проходить виставка пам’яті бійців, загиблих під час АТО. Поруч з експозицією представлено також речі, зібрані на місцях боїв у зоні АТО. Захід організовано Національним військово-історичним музеєм України та представниками волонтерських організацій.

Виставка «Донбас: війна та мир» триватиме до 4 листопада цього року, вхід вільний. Під час відвідування експозиції громадяни матимуть змогу здійснити благодійні внески для допомоги бійцям АТО.

Невдовзі фотовиставки, присвячені подіям на Донбасі, пройдуть також і в інших регіонах нашої держави. Національним військово-історичним музеєм України, спільно із Управління преси та інформації Міністерства оборони вже відібрано для експозицій низку фотографій, відзнятих військовими журналістами під час їх відряджень до районів проведення АТО.