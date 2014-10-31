Підбито підсумки «Днів НАТО», які проходили у військових вишах

У роботі взяли участь делегація НАТО на чолі з помічником заступника начальника штабу Стратегічного командування НАТО з трансформації коммодором Мортен Гроеннингсатером (ВМС ЗС Норвегії) та представники Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України.

— На жаль, цього року у зв’язку з воєнно-політичною ситуацією, що склалася на сході країни, було прийнято рішення тимчасово скоротити проведення «Днів НАТО» лише до двох ВВНЗ ЗС України. Проте сподіваємося, що у наступного року буде повернена практика проведення ще у трьох вітчизняних вишах, зокрема у Львові, Одесі, та Харкові на ротаційній основі, — зазначив перший заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України полковник Сергій Речич.

Також під час заходу наголошувалося на завчасному розповсюдженні серед курсантів ВВНЗ для попереднього ознайомлення матеріалів та презентацій до тем, які обговорюватимуться під час проведення «Днів НАТО», на важливості отримання відгуків, коментарів та думок від курсантів щодо необхідності проведення «Днів НАТО» у ВВНЗ, шляхів їх покращення та удосконалення, тем для майбутнього обговорення, врахування програмою заходу спеціальних тем для обговорення, що відповідатимуть потребам сьогодення тощо.

Помічник заступника начальника штабу Стратегічного командування НАТО з трансформації коммодор А.Мортен Гроеннінгсатер від імені всього НАТО висловив повагу до проявлення стійкості та професіоналізму українськими військовими та їх готовності підтримувати співробітництво з Альянсом у такій складній ситуації.

— Захід, що ми провели цього року, мав абсолютний успіх. Хотів би відзначити професіоналізм представників та працівників військових інститутів та належне оснащення вишів, — зауважив коммодор А.Мортен Гроеннінгсатер та відзначив гарну обізнаність курсантів щодо вітчизняного ОПК, воєнної термінології та воєнної науки. — Сьогодні ми провели досить плідні переговори і дійшли висновку щодо необхідності удосконалення і розширення співробітництва України з НАТО, — додав він, зокрема, йдеться про збільшення кількості військових та інших навчальних закладів, залучених до «Днів НАТО» тощо.