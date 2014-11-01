За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 10 - поранені

Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули шестеро й поранені десятеро українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Читайте такожООН: На сході України загинули понад чотири тисячі людей"За минулу добу втрати наших військ склали 6 загиблих і 10 поранених військовослужбовців", - сказав Польовий.