За добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 10 - поранені
13:08, 01 листопада 2014Військо
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Про це повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
REUTERS
Упродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули шестеро й поранені десятеро українських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
Читайте такожООН: На сході України загинули понад чотири тисячі людей"За минулу добу втрати наших військ склали 6 загиблих і 10 поранених військовослужбовців", - сказав Польовий.
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