На Чернігівщині психологи визначили напрямки роботи щодо підтримки бійців АТО

До роботи залучалися практикуючі психологи, офіцери структур по роботі з особовим складом військових частин та установ гарнізону, працівники соціальних служб та волонтери.

Присутні обмінялися досвідом роботи, обговорили низку актуальних питань щодо поліпшення психологічної підготовки та підтримки воїнів до виконання бойових завдань в зоні АТО, здійснення психологічного супроводу родин військовослужбовців, які втратили своїх близьких, надання психологічної та медико-соціальної реабілітації пораненим бійцям.

Власними напрацюваннями щодо надання психологічної допомоги військовим, які виконують бойові завдання безпосередньо в зоні АТО, та прибулим у місця постійної дислокації на відновлення боєздатності поділилися військовий психолог капітан Андрій Козінчук та кандидат психологічних наук Віктор Мозговий. Зокрема, вони презентували методики, які базуються на використанні ефективних технік психофізіологічної саморегуляції. Також присутні розглянули шляхи запровадження іноземного досвіду щодо надання кризової психологічної допомоги.