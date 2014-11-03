Українські вертолітники літали вночі в Ліберії

Екіпажі вертольота Мі-8 відновлювали техніку пілотування вночі, виконували польоти на майданчик обмежених розмірів поза межами аеродрому та з режиму висіння, відпрацьовували алгоритм дій з проведення рятувальних операцій. Визначений льотний склад авіаційних ланок загону, відповідно до курсу бойової підготовки, виконував польоти по встановленому маршруту вночі.

Зі слів командира загону військового льотчика I класу полковника Петра Пліса, кожен льотчик для підтримання належного фахового вишколу залучається до тренувальних польотів вночі. Це передбачено і відповідними керівними документами.

— Різноплановість польотних завдань, які впродовж зміни відпрацьовував льотно-підйомний склад загону, спеціалісти наземних служб, позитивно позначаться на професіоналізмі кожного, — зазначив полковник Петро Пліс. — Фахові навики, особливо в екстремальних ситуаціях, відіграють ключову роль. Насамперед це стосується льотного складу, який постійно несе чергування в режимі «SAR STAND BY», і в разі надходження сигналу за лічені хвилини піднімається в небо та проводить пошуково-рятувальну операцію. Відлік часу, коли мова йде про життя людини, подекуди ведеться на секунди, — додав він.

Читайте такожЛьотчики українського Національного контингенту обмінялися досвідом зі швейцарськими колегами

Впродовж льотної зміни було виконано 18 польотів. Льотчики авіаційних ланок загону, відповідно до програм підготовки, відпрацювали низку польотних завдань. Зокрема, молоді командири екіпажів продовжили льотну програму згідно з курсом льотної підготовки.

Підбиваючи підсумки льотної зміни, командир загону полковник Петро Пліс відзначив чітку організацію польотів та належне їх всебічне забезпечення.

— Усі польотні завдання, які стояли перед льотним складом, виконані. Екіпажі, техніки, інженери працювали з максимальною віддачею — злагоджено та впевнено, — додав полковник Петро Пліс.