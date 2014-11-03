Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців
Президент відзначив державними нагородами групу військовослужбовців збройних сил за особисту мужність і героїзм.
Президент, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко підписав Указ № 838/2014 «Про відзначення державними нагородами України», повідомляє сайт Міністерства оборони.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у збройних силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ГРАЧОВА Олексія Георгійовича (посмертно) — полковника
ПИЛИПЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АРЦИЛЕНКА Дмитра Юрійовича (посмертно) — майора
БАЛАГЛАНОВА Павла Юрійовича (посмертно) — капітана
БОТВИННИКА Богдана Ігоровича — старшого лейтенанта
БОЧАРОВА Дениса Олександровича (посмертно) — капітана
ВАСИЛЬЄВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
ГАБЧАКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
ГАВРИЛЮКА Романа Володимировича — підполковника
ГАЙОВЧИКА Миколу Миколайовича — підполковника
ГРАЧОВА Юрія Вікторовича — капітана
ГРЕЦЬКОГО Сергія Васильовича — майора
ГУПАЛЮКА Юрія Ігоровича — лейтенанта
ДЯКІВА Олександра Юрійовича — полковника
ІВАНОВА Дмитра Миколайовича — старшого прапорщика
КИФОРЕНКА Бориса Борисовича (посмертно) — полковника
КОТЕЛЬНИКОВА Германа В’ячеславовича — майора
МАКАРОВА Дмитра Олександровича — підполковника
МАРЧУКА Олександра Григоровича (посмертно) — лейтенанта
МАХОВА Олексія Володимировича — майора
МОРДОВЦЯ Олега Юрійовича — капітана
НЕТРЕБКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
ОТРОЩЕНКА Володимира Павловича — полковника
ПОГОРІЛОГО Юрія Вікторовича — підполковника
ПОЛІХУНА Івана Євгенійовича — майора
ПОМАЗАНА Олександра Володимировича — майора
ПРОКОПЕНКА Володимира Юрійовича — підполковника
ПУГАЧОВА Олексія Ігоровича — підполковника
САМІЛЕНКА Сергія Михайловича — підполковника
СВІТЛИЧНОГО Олександра Григорійовича (посмертно) — капітана
СЕВОСТЬЯНЧИКА Дмитра Олександровича (посмертно) — лейтенанта
СКЛЯРА Володимира Васильовича — полковника
СКОРЕНЬКОГО Петра Емільяновича — полковника
СМОРЖАНЮКА Валерія Петровича — полковника
СОЛОВЙОВА Євгена Сергійовича — лейтенанта
СОЛОВКА Олексія Леонідовича — лейтенанта
ТАМБОРСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
ТЕРЦЯ Олександра Миколайовича — полковника
УСАЧЕНКА Віктора Єгоровича — полковника
ХЛІВНЮКА Володимира Анатолійовича — полковника
ШКАРБУНА Дмитра Павловича (посмертно) — майора
ШЛЮХАРЧУКА Володимира Тарасовича — майора
ШПОТА Сергія Миколайовича — капітана
ЯКИМЦЯ Василя Олеговича — полковника
ЯКУШЕВСЬКОГО Олексія Вікторовича — майора
ЯЦЕНКА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АБРАМОВА Аркадія Валерійовича — солдата
АКУЛІБАБУ Олександра Вячеславовича — солдата
АЛТУХОВА Олександра Сергійовича — солдата
АЛЬХОВІКОВА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта
АНДРЄЄВА Олександра Миколайовича — солдата
АНДРОЩУКА Петра Володимировича — солдата
БАБИЧА Артема Юрійовича — лейтенанта
БАДИКА Євгена Ігоровича — солдата
БАЗЮКА Костянтина Миколайовича — сержанта
БАЛАНА Віктора Васильовича — старшого солдата
БАЛОГА Василя Васильовича (посмертно) — капітана
БАРАБАНЮКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
БЄЛЯЄВА Євгенія Ігоровича — молодшого сержанта
БОЙЧЕНКА Миколу Володимировича — сержанта
БОНДАРЕНКА Анатолія Григоровича — солдата
БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — капітана
БОРИСОВА Андрія Євгеновича — солдата
БОРОВИКА Миколу Олексійовича — сержанта
БУГАРА Сергія Сергійовича — солдата
БУДЗА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
БУРДЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ВАСИЛЬЄВА Віталія Костянтиновича — молодшого сержанта
ВЕРЕНИЧА Сергія Олександровича — старшого сержанта
ВОЛОСТЕЦЬКОГО Володимира Володимировича — солдата
ГАВЕЦЬКОГО Андрія Юрійовича — сержанта
ГАЙЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата
ГАСПАРЯНА Андраника Георгійовича — підполковника
ГОНЧАРА Михайла Сергійовича — старшого солдата
ГОРБАНЯ Олександра Вікторовича — солдата
ГОРБАТЮКА Юрія Володимировича — солдата
ГОРГУЛЯ Павла Борисовича — сержанта
ГОРКОВСЬКОГО Максима Володимировича — солдата
ГОРЯЧЕЯ Сергія Геннадійовича — солдата
ГРИТЧИНА Юрія Юрійовича — солдата
ГУЛЬКА Олега Олеговича — солдата
ГУРНЯКА Віктора Петровича (посмертно) — солдата
ГУСЕЙНОВА Артема Руслановича — солдата
ДАНИЛОГОРСЬКОГО Сергія Миколайовича — сержанта
ДАЦЕНКА Євгена Івановича — солдата
ДВОРЕЦЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата
ДЖЕРДЖА Станіслава Олеговича — солдата
ДЗЮНДЗЮ Андрія Миколайовича — старшого солдата
ДИКОГО Максима Юрійовича — солдата
ДОГАРЄВА Антона Андрійовича — старшого солдата
ДУДИНА Андрія Степановича (посмертно) — старшого солдата
ДУСЯ Сергія Васильовича (посмертно) — солдата
ЄВТОДІЯ Іллю Миколайовича — солдата
ЄФИМЕНКА Валерія Миколайовича — старшого солдата
ЄФІМОВСЬКОГО Дмитра Валерійовича — солдата
ЗАБЛОЦЬКОГО Руслана Сергійовича — старшого солдата
ЗАПАРУ Геннадія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЗАЯЦА Олексія Володимировича — солдата
КАПЛАНЧУКА Миколу Валерійовича — солдата
КАУШАНА Володимира Сергійовича — прапорщика
КОЛОДІЯ Петра Володимировича — солдата
КОНДРАТА Артема Валерійовича — солдата
КОРНЕВА Володимира Вікторовича (посмертно) — капітана
КОТВАЛЮКА Євгена Олеговича — молодшого сержанта
КРАВЦЯ Руслана Сергійовича — сержанта
КРАСНОЖОНА Олександра Івановича — молодшого сержанта
КРИВЛЮКА Романа Миколайовича — солдата
КРИВОУСА Андрія Вікторовича — капітана
КРИЖАНОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — солдата
КУЗНЕЦОВА Андрія Івановича — солдата
КУЗНЄЦОВА Владислава Олексійовича — солдата
КУЦА Геннадія Володимировича (посмертно) — сержанта
КУЦЯ Михайла Михайловича — солдата
КУШПЕТУ Володимира Ярославовича — старшого сержанта
ЛАЗАРЕНКА Олександра Олександровича — капітана
ЛАСОВСЬКОГО Леоніда Олександровича — солдата
ЛЕОНОВА Максима Сергійовича — сержанта
ЛИБОВИЧА Павла Георгійовича — солдата
ЛІНКІНА Вадима Віталійовича — солдата
ЛІНЬОВА Володимира Володимировича — сержанта
ЛОЗОВЕНКА Владислава Анатолійовича — сержанта
МАГАЦА Олександра Євгеновича — старшого сержанта
МАГРОВА Олександра Петровича — старшину
МАКСИМЕНКА Петра Івановича (посмертно) — солдата
МАРГИТИЧА Євгена Андрійовича — солдата
МАРЕЦЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата
МАЦУ Романа Степановича — солдата
МЕЛЬНИКА Юрія Володимировича — солдата
МИХАЛЬСЬКОГО Тараса Романовича (посмертно) — солдата
МІРОШНІЧЕНКА Петра Олександровича (посмертно) — солдата
МУЗИКУ Романа Петровича (посмертно) — сержанта
ОБ’ЄДКА Олександра Віталійовича — солдата
ОГОРОДНИКОВА Максима Ігоровича — солдата
ОЛЕЙНИКОВА Андрія Івановича — солдата
ОНИЩЕНКА Віталія Олександровича — старшого солдата
ОРЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — майора
ПАВЛИШИНА Олександра Івановича — молодшого сержанта
ПАВЛЮКА Петра Степановича — старшину
ПАЛИГУ Олексія Олександровича — сержанта
ПЕПЕЛЯШКА Івана Михайловича — лейтенанта
ПЕРЕВОЗНІКА Дмитра Станіславовича — солдата
ПЕТРОВСЬКОГО Віктора Станіславовича — старшого солдата
ПІДИБАЄВА Олександра Владиславовича — солдата
ПОЛОЗА Максима Ігоровича — старшого солдата
ПОЛЯНСЬКОГО Івана Сергійовича — молодшого сержанта
ПОМАЗУЄВА Володимира Володимировича — майора
ПОСТОЛЕНКА Сергія Олександровича — солдата
ПОТАПЕНКА Володимира Олеговича — солдата
ПРОТАСЮКА Назара Григоровича — солдата
РЕМЕЗА Леоніда Володимировича — солдата
РУБАНА Станіслава Юрійовича — солдата
РУДЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта
САВЧЕНКА Юрія Борисовича (посмертно) — старшого сержанта
САЙЧЕНКА Артема Юрійовича — молодшого сержанта
САМОЙЛОВА Віктора Васильовича — старшого сержанта
СЛАВІНА Олександра Олеговича — молодшого сержанта
СЛІВІНСЬКОГО Григорія Ігоровича — солдата
ТЕРНАВСЬКОГО Сергія Михайловича — підполковника
ТИТКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ТИХОНЮКА Максима Ігоровича — сержанта
ФЛИСТУ Юрія Зіновійовича (посмертно) — солдата
ХАРЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ХОЛМАТОВА Рустама Таджиалійовича — капітана
ХОМЕНКА Василя Леонідовича — солдата
ЦИВАДІЦА Артема Тимуровича — майора
ЦИКУ Артура Віталійовича — солдата
ЦИЛЮРНИКА Володимира Анатолійовича — капітана
ЦУРІКОВА Сергія Анатолійовича — майора
ЧЕБАНОВА Михайла Анатолійовича — солдата
ЧЕРКАСОВА Максима Віталійовича — солдата
ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Анатолійовича — старшину
ШЕЛЕПАЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ШЕРЕМЕТУ Ярослава Васильовича — солдата
ШКВИРУ Романа Олександровича — старшого солдата
ШКРАБКА Олега Миколайовича — старшого солдата
ШУКРУТУ Олександра Петровича (посмертно) — солдата
ЯНЧЕВСЬКОГО Романа Юрійовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ГАМОРУ Віктора Володимировича — генерал-майора
ДОБРЕНЬКОГО Сергія Олександровича — підполковника
КЛЕЦЕНКА Анатолія Сергійовича — полковника
КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича — майора
ЛЕРМАНА Ярослава Йосиповича — полковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БАРГАМІНА Миколу Миколайовича — лейтенанта
БУБНОВА Олександра Юхимовича — прапорщика
ГОРЕНКА Юрія Миколайовича — старшого прапорщика
ДОНОВА Олексія Володимировича — підполковника
ДЯЧЕНКА Михайла Миколайовича — лейтенанта
ЄНУШЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича — капітана
КОЛЧЕНКА Вячеслава Сергійовича — лейтенанта
КУЗНЄЦОВА Валерія Валерійовича — капітана
ЛИСЕНКА Олега Миколайовича — солдата
ЛІСНОГО Дениса Ярославовича — сержанта
ЛУКАШЕВИЧА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта
МИЦИКА Миколу Олексійовича — сержанта
МІРЗОЄВА Валерія Сатторовича — полковника
ПЕНЦАКА Павла Васильовича — лейтенанта
СЕРГЄЄНКА Олексія Олексійовича — майора
ФЕДОРКА Андрія Михайловича — лейтенанта
ЧУСТРАКА Сергія Івановича — сержанта
ЮЩЕНКА Владислава Владиславовича — капітана
ЯКУЩЕНКА Володимира Миколайовича — капітана
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
ВЛАДИКУ Сергія Аксентійовича — майора
ГОДОВАНСЬКОГО Олега Орестовича — підполковника
КОЗЛОВЦЯ Андрія Вікторовича — майора
РОЯ Володимира Георгійовича — полковника", — йдеться в Документі.