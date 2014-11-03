Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців

Президент відзначив державними нагородами групу військовослужбовців збройних сил за особисту мужність і героїзм.

Президент, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко підписав Указ № 838/2014 «Про відзначення державними нагородами України», повідомляє сайт Міністерства оборони. «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у збройних силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ГРАЧОВА Олексія Георгійовича (посмертно) — полковника ПИЛИПЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АРЦИЛЕНКА Дмитра Юрійовича (посмертно) — майора БАЛАГЛАНОВА Павла Юрійовича (посмертно) — капітана БОТВИННИКА Богдана Ігоровича — старшого лейтенанта БОЧАРОВА Дениса Олександровича (посмертно) — капітана ВАСИЛЬЄВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта ГАБЧАКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта ГАВРИЛЮКА Романа Володимировича — підполковника ГАЙОВЧИКА Миколу Миколайовича — підполковника ГРАЧОВА Юрія Вікторовича — капітана ГРЕЦЬКОГО Сергія Васильовича — майора ГУПАЛЮКА Юрія Ігоровича — лейтенанта ДЯКІВА Олександра Юрійовича — полковника ІВАНОВА Дмитра Миколайовича — старшого прапорщика КИФОРЕНКА Бориса Борисовича (посмертно) — полковника КОТЕЛЬНИКОВА Германа В’ячеславовича — майора МАКАРОВА Дмитра Олександровича — підполковника МАРЧУКА Олександра Григоровича (посмертно) — лейтенанта МАХОВА Олексія Володимировича — майора МОРДОВЦЯ Олега Юрійовича — капітана НЕТРЕБКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта ОТРОЩЕНКА Володимира Павловича — полковника ПОГОРІЛОГО Юрія Вікторовича — підполковника ПОЛІХУНА Івана Євгенійовича — майора ПОМАЗАНА Олександра Володимировича — майора ПРОКОПЕНКА Володимира Юрійовича — підполковника ПУГАЧОВА Олексія Ігоровича — підполковника САМІЛЕНКА Сергія Михайловича — підполковника СВІТЛИЧНОГО Олександра Григорійовича (посмертно) — капітана СЕВОСТЬЯНЧИКА Дмитра Олександровича (посмертно) — лейтенанта СКЛЯРА Володимира Васильовича — полковника СКОРЕНЬКОГО Петра Емільяновича — полковника СМОРЖАНЮКА Валерія Петровича — полковника СОЛОВЙОВА Євгена Сергійовича — лейтенанта СОЛОВКА Олексія Леонідовича — лейтенанта ТАМБОРСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта ТЕРЦЯ Олександра Миколайовича — полковника УСАЧЕНКА Віктора Єгоровича — полковника ХЛІВНЮКА Володимира Анатолійовича — полковника ШКАРБУНА Дмитра Павловича (посмертно) — майора ШЛЮХАРЧУКА Володимира Тарасовича — майора ШПОТА Сергія Миколайовича — капітана ЯКИМЦЯ Василя Олеговича — полковника ЯКУШЕВСЬКОГО Олексія Вікторовича — майора ЯЦЕНКА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня АБРАМОВА Аркадія Валерійовича — солдата АКУЛІБАБУ Олександра Вячеславовича — солдата АЛТУХОВА Олександра Сергійовича — солдата АЛЬХОВІКОВА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта АНДРЄЄВА Олександра Миколайовича — солдата АНДРОЩУКА Петра Володимировича — солдата БАБИЧА Артема Юрійовича — лейтенанта БАДИКА Євгена Ігоровича — солдата БАЗЮКА Костянтина Миколайовича — сержанта БАЛАНА Віктора Васильовича — старшого солдата БАЛОГА Василя Васильовича (посмертно) — капітана БАРАБАНЮКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта БЄЛЯЄВА Євгенія Ігоровича — молодшого сержанта БОЙЧЕНКА Миколу Володимировича — сержанта БОНДАРЕНКА Анатолія Григоровича — солдата БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — капітана БОРИСОВА Андрія Євгеновича — солдата БОРОВИКА Миколу Олексійовича — сержанта БУГАРА Сергія Сергійовича — солдата БУДЗА Дмитра Миколайовича — старшого солдата БУРДЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта ВАСИЛЬЄВА Віталія Костянтиновича — молодшого сержанта ВЕРЕНИЧА Сергія Олександровича — старшого сержанта ВОЛОСТЕЦЬКОГО Володимира Володимировича — солдата ГАВЕЦЬКОГО Андрія Юрійовича — сержанта ГАЙЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата ГАСПАРЯНА Андраника Георгійовича — підполковника ГОНЧАРА Михайла Сергійовича — старшого солдата ГОРБАНЯ Олександра Вікторовича — солдата ГОРБАТЮКА Юрія Володимировича — солдата ГОРГУЛЯ Павла Борисовича — сержанта ГОРКОВСЬКОГО Максима Володимировича — солдата ГОРЯЧЕЯ Сергія Геннадійовича — солдата ГРИТЧИНА Юрія Юрійовича — солдата ГУЛЬКА Олега Олеговича — солдата ГУРНЯКА Віктора Петровича (посмертно) — солдата ГУСЕЙНОВА Артема Руслановича — солдата ДАНИЛОГОРСЬКОГО Сергія Миколайовича — сержанта ДАЦЕНКА Євгена Івановича — солдата ДВОРЕЦЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата ДЖЕРДЖА Станіслава Олеговича — солдата ДЗЮНДЗЮ Андрія Миколайовича — старшого солдата ДИКОГО Максима Юрійовича — солдата ДОГАРЄВА Антона Андрійовича — старшого солдата ДУДИНА Андрія Степановича (посмертно) — старшого солдата ДУСЯ Сергія Васильовича (посмертно) — солдата ЄВТОДІЯ Іллю Миколайовича — солдата ЄФИМЕНКА Валерія Миколайовича — старшого солдата ЄФІМОВСЬКОГО Дмитра Валерійовича — солдата ЗАБЛОЦЬКОГО Руслана Сергійовича — старшого солдата ЗАПАРУ Геннадія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЗАЯЦА Олексія Володимировича — солдата КАПЛАНЧУКА Миколу Валерійовича — солдата КАУШАНА Володимира Сергійовича — прапорщика КОЛОДІЯ Петра Володимировича — солдата КОНДРАТА Артема Валерійовича — солдата КОРНЕВА Володимира Вікторовича (посмертно) — капітана КОТВАЛЮКА Євгена Олеговича — молодшого сержанта КРАВЦЯ Руслана Сергійовича — сержанта КРАСНОЖОНА Олександра Івановича — молодшого сержанта КРИВЛЮКА Романа Миколайовича — солдата КРИВОУСА Андрія Вікторовича — капітана КРИЖАНОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — солдата КУЗНЕЦОВА Андрія Івановича — солдата КУЗНЄЦОВА Владислава Олексійовича — солдата КУЦА Геннадія Володимировича (посмертно) — сержанта КУЦЯ Михайла Михайловича — солдата КУШПЕТУ Володимира Ярославовича — старшого сержанта ЛАЗАРЕНКА Олександра Олександровича — капітана ЛАСОВСЬКОГО Леоніда Олександровича — солдата ЛЕОНОВА Максима Сергійовича — сержанта ЛИБОВИЧА Павла Георгійовича — солдата ЛІНКІНА Вадима Віталійовича — солдата ЛІНЬОВА Володимира Володимировича — сержанта ЛОЗОВЕНКА Владислава Анатолійовича — сержанта МАГАЦА Олександра Євгеновича — старшого сержанта МАГРОВА Олександра Петровича — старшину МАКСИМЕНКА Петра Івановича (посмертно) — солдата МАРГИТИЧА Євгена Андрійовича — солдата МАРЕЦЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата МАЦУ Романа Степановича — солдата МЕЛЬНИКА Юрія Володимировича — солдата МИХАЛЬСЬКОГО Тараса Романовича (посмертно) — солдата МІРОШНІЧЕНКА Петра Олександровича (посмертно) — солдата МУЗИКУ Романа Петровича (посмертно) — сержанта ОБ’ЄДКА Олександра Віталійовича — солдата ОГОРОДНИКОВА Максима Ігоровича — солдата ОЛЕЙНИКОВА Андрія Івановича — солдата ОНИЩЕНКА Віталія Олександровича — старшого солдата ОРЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — майора ПАВЛИШИНА Олександра Івановича — молодшого сержанта ПАВЛЮКА Петра Степановича — старшину ПАЛИГУ Олексія Олександровича — сержанта ПЕПЕЛЯШКА Івана Михайловича — лейтенанта ПЕРЕВОЗНІКА Дмитра Станіславовича — солдата ПЕТРОВСЬКОГО Віктора Станіславовича — старшого солдата ПІДИБАЄВА Олександра Владиславовича — солдата ПОЛОЗА Максима Ігоровича — старшого солдата ПОЛЯНСЬКОГО Івана Сергійовича — молодшого сержанта ПОМАЗУЄВА Володимира Володимировича — майора ПОСТОЛЕНКА Сергія Олександровича — солдата ПОТАПЕНКА Володимира Олеговича — солдата ПРОТАСЮКА Назара Григоровича — солдата РЕМЕЗА Леоніда Володимировича — солдата РУБАНА Станіслава Юрійовича — солдата РУДЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта САВЧЕНКА Юрія Борисовича (посмертно) — старшого сержанта САЙЧЕНКА Артема Юрійовича — молодшого сержанта САМОЙЛОВА Віктора Васильовича — старшого сержанта СЛАВІНА Олександра Олеговича — молодшого сержанта СЛІВІНСЬКОГО Григорія Ігоровича — солдата ТЕРНАВСЬКОГО Сергія Михайловича — підполковника ТИТКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта ТИХОНЮКА Максима Ігоровича — сержанта ФЛИСТУ Юрія Зіновійовича (посмертно) — солдата ХАРЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата ХОЛМАТОВА Рустама Таджиалійовича — капітана ХОМЕНКА Василя Леонідовича — солдата ЦИВАДІЦА Артема Тимуровича — майора ЦИКУ Артура Віталійовича — солдата ЦИЛЮРНИКА Володимира Анатолійовича — капітана ЦУРІКОВА Сергія Анатолійовича — майора ЧЕБАНОВА Михайла Анатолійовича — солдата ЧЕРКАСОВА Максима Віталійовича — солдата ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Анатолійовича — старшину ШЕЛЕПАЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта ШЕРЕМЕТУ Ярослава Васильовича — солдата ШКВИРУ Романа Олександровича — старшого солдата ШКРАБКА Олега Миколайовича — старшого солдата ШУКРУТУ Олександра Петровича (посмертно) — солдата ЯНЧЕВСЬКОГО Романа Юрійовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького ГАМОРУ Віктора Володимировича — генерал-майора ДОБРЕНЬКОГО Сергія Олександровича — підполковника КЛЕЦЕНКА Анатолія Сергійовича — полковника КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича — майора ЛЕРМАНА Ярослава Йосиповича — полковника Нагородити медаллю «За військову службу Україні» БАРГАМІНА Миколу Миколайовича — лейтенанта БУБНОВА Олександра Юхимовича — прапорщика ГОРЕНКА Юрія Миколайовича — старшого прапорщика ДОНОВА Олексія Володимировича — підполковника ДЯЧЕНКА Михайла Миколайовича — лейтенанта ЄНУШЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича — капітана КОЛЧЕНКА Вячеслава Сергійовича — лейтенанта КУЗНЄЦОВА Валерія Валерійовича — капітана ЛИСЕНКА Олега Миколайовича — солдата ЛІСНОГО Дениса Ярославовича — сержанта ЛУКАШЕВИЧА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта МИЦИКА Миколу Олексійовича — сержанта МІРЗОЄВА Валерія Сатторовича — полковника ПЕНЦАКА Павла Васильовича — лейтенанта СЕРГЄЄНКА Олексія Олексійовича — майора ФЕДОРКА Андрія Михайловича — лейтенанта ЧУСТРАКА Сергія Івановича — сержанта ЮЩЕНКА Владислава Владиславовича — капітана ЯКУЩЕНКА Володимира Миколайовича — капітана Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня ВЛАДИКУ Сергія Аксентійовича — майора ГОДОВАНСЬКОГО Олега Орестовича — підполковника КОЗЛОВЦЯ Андрія Вікторовича — майора РОЯ Володимира Георгійовича — полковника", — йдеться в Документі.

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