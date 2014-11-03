Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців

16:08, 03 листопада 2014
Військо
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Президент відзначив державними нагородами групу військовослужбовців збройних сил за особисту мужність і героїзм.

REUTERS

Президент, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко підписав Указ № 838/2014 «Про відзначення державними нагородами України», повідомляє сайт Міністерства оборони.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у збройних силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГРАЧОВА Олексія Георгійовича (посмертно) — полковника

ПИЛИПЧУКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АРЦИЛЕНКА Дмитра Юрійовича (посмертно) — майора

БАЛАГЛАНОВА Павла Юрійовича (посмертно) — капітана

БОТВИННИКА Богдана Ігоровича — старшого лейтенанта

БОЧАРОВА Дениса Олександровича (посмертно) — капітана

ВАСИЛЬЄВА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта

ГАБЧАКА Івана Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

ГАВРИЛЮКА Романа Володимировича — підполковника

ГАЙОВЧИКА Миколу Миколайовича — підполковника

ГРАЧОВА Юрія Вікторовича — капітана

ГРЕЦЬКОГО Сергія Васильовича — майора

ГУПАЛЮКА Юрія Ігоровича — лейтенанта

ДЯКІВА Олександра Юрійовича — полковника

ІВАНОВА Дмитра Миколайовича — старшого прапорщика

КИФОРЕНКА Бориса Борисовича (посмертно) — полковника

КОТЕЛЬНИКОВА Германа В’ячеславовича — майора

МАКАРОВА Дмитра Олександровича — підполковника

МАРЧУКА Олександра Григоровича (посмертно) — лейтенанта

МАХОВА Олексія Володимировича — майора

МОРДОВЦЯ Олега Юрійовича — капітана

НЕТРЕБКА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта

ОТРОЩЕНКА Володимира Павловича — полковника

ПОГОРІЛОГО Юрія Вікторовича — підполковника

ПОЛІХУНА Івана Євгенійовича — майора

ПОМАЗАНА Олександра Володимировича — майора

ПРОКОПЕНКА Володимира Юрійовича — підполковника

ПУГАЧОВА Олексія Ігоровича — підполковника

САМІЛЕНКА Сергія Михайловича — підполковника

СВІТЛИЧНОГО Олександра Григорійовича (посмертно) — капітана

СЕВОСТЬЯНЧИКА Дмитра Олександровича (посмертно) — лейтенанта

СКЛЯРА Володимира Васильовича — полковника

СКОРЕНЬКОГО Петра Емільяновича — полковника

СМОРЖАНЮКА Валерія Петровича — полковника

СОЛОВЙОВА Євгена Сергійовича — лейтенанта

СОЛОВКА Олексія Леонідовича — лейтенанта

ТАМБОРСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

ТЕРЦЯ Олександра Миколайовича — полковника

УСАЧЕНКА Віктора Єгоровича — полковника

ХЛІВНЮКА Володимира Анатолійовича — полковника

ШКАРБУНА Дмитра Павловича (посмертно) — майора

ШЛЮХАРЧУКА Володимира Тарасовича — майора

ШПОТА Сергія Миколайовича — капітана

ЯКИМЦЯ Василя Олеговича — полковника

ЯКУШЕВСЬКОГО Олексія Вікторовича — майора

ЯЦЕНКА Михайла Ігоровича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АБРАМОВА Аркадія Валерійовича — солдата

АКУЛІБАБУ Олександра Вячеславовича — солдата

АЛТУХОВА Олександра Сергійовича — солдата

АЛЬХОВІКОВА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта

АНДРЄЄВА Олександра Миколайовича — солдата

АНДРОЩУКА Петра Володимировича — солдата

БАБИЧА Артема Юрійовича — лейтенанта

БАДИКА Євгена Ігоровича — солдата

БАЗЮКА Костянтина Миколайовича — сержанта

БАЛАНА Віктора Васильовича — старшого солдата

БАЛОГА Василя Васильовича (посмертно) — капітана

БАРАБАНЮКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта

БЄЛЯЄВА Євгенія Ігоровича — молодшого сержанта

БОЙЧЕНКА Миколу Володимировича — сержанта

БОНДАРЕНКА Анатолія Григоровича — солдата

БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича (посмертно) — капітана

БОРИСОВА Андрія Євгеновича — солдата

БОРОВИКА Миколу Олексійовича — сержанта

БУГАРА Сергія Сергійовича — солдата

БУДЗА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

БУРДЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ВАСИЛЬЄВА Віталія Костянтиновича — молодшого сержанта

ВЕРЕНИЧА Сергія Олександровича — старшого сержанта

ВОЛОСТЕЦЬКОГО Володимира Володимировича — солдата

ГАВЕЦЬКОГО Андрія Юрійовича — сержанта

ГАЙЧЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата

ГАСПАРЯНА Андраника Георгійовича — підполковника

ГОНЧАРА Михайла Сергійовича — старшого солдата

ГОРБАНЯ Олександра Вікторовича — солдата

ГОРБАТЮКА Юрія Володимировича — солдата

ГОРГУЛЯ Павла Борисовича — сержанта

ГОРКОВСЬКОГО Максима Володимировича — солдата

ГОРЯЧЕЯ Сергія Геннадійовича — солдата

ГРИТЧИНА Юрія Юрійовича — солдата

ГУЛЬКА Олега Олеговича — солдата

ГУРНЯКА Віктора Петровича (посмертно) — солдата

ГУСЕЙНОВА Артема Руслановича — солдата

ДАНИЛОГОРСЬКОГО Сергія Миколайовича — сержанта

ДАЦЕНКА Євгена Івановича — солдата

ДВОРЕЦЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата

ДЖЕРДЖА Станіслава Олеговича — солдата

ДЗЮНДЗЮ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ДИКОГО Максима Юрійовича — солдата

ДОГАРЄВА Антона Андрійовича — старшого солдата

ДУДИНА Андрія Степановича (посмертно) — старшого солдата

ДУСЯ Сергія Васильовича (посмертно) — солдата

ЄВТОДІЯ Іллю Миколайовича — солдата

ЄФИМЕНКА Валерія Миколайовича — старшого солдата

ЄФІМОВСЬКОГО Дмитра Валерійовича — солдата

ЗАБЛОЦЬКОГО Руслана Сергійовича — старшого солдата

ЗАПАРУ Геннадія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗАЯЦА Олексія Володимировича — солдата

КАПЛАНЧУКА Миколу Валерійовича — солдата

КАУШАНА Володимира Сергійовича — прапорщика

КОЛОДІЯ Петра Володимировича — солдата

КОНДРАТА Артема Валерійовича — солдата

КОРНЕВА Володимира Вікторовича (посмертно) — капітана

КОТВАЛЮКА Євгена Олеговича — молодшого сержанта

КРАВЦЯ Руслана Сергійовича — сержанта

КРАСНОЖОНА Олександра Івановича — молодшого сержанта

КРИВЛЮКА Романа Миколайовича — солдата

КРИВОУСА Андрія Вікторовича — капітана

КРИЖАНОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — солдата

КУЗНЕЦОВА Андрія Івановича — солдата

КУЗНЄЦОВА Владислава Олексійовича — солдата

КУЦА Геннадія Володимировича (посмертно) — сержанта

КУЦЯ Михайла Михайловича — солдата

КУШПЕТУ Володимира Ярославовича — старшого сержанта

ЛАЗАРЕНКА Олександра Олександровича — капітана

ЛАСОВСЬКОГО Леоніда Олександровича — солдата

ЛЕОНОВА Максима Сергійовича — сержанта

ЛИБОВИЧА Павла Георгійовича — солдата

ЛІНКІНА Вадима Віталійовича — солдата

ЛІНЬОВА Володимира Володимировича — сержанта

ЛОЗОВЕНКА Владислава Анатолійовича — сержанта

МАГАЦА Олександра Євгеновича — старшого сержанта

МАГРОВА Олександра Петровича — старшину

МАКСИМЕНКА Петра Івановича (посмертно) — солдата

МАРГИТИЧА Євгена Андрійовича — солдата

МАРЕЦЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата

МАЦУ Романа Степановича — солдата

МЕЛЬНИКА Юрія Володимировича — солдата

МИХАЛЬСЬКОГО Тараса Романовича (посмертно) — солдата

МІРОШНІЧЕНКА Петра Олександровича (посмертно) — солдата

МУЗИКУ Романа Петровича (посмертно) — сержанта

ОБ’ЄДКА Олександра Віталійовича — солдата

ОГОРОДНИКОВА Максима Ігоровича — солдата

ОЛЕЙНИКОВА Андрія Івановича — солдата

ОНИЩЕНКА Віталія Олександровича — старшого солдата

ОРЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — майора

ПАВЛИШИНА Олександра Івановича — молодшого сержанта

ПАВЛЮКА Петра Степановича — старшину

ПАЛИГУ Олексія Олександровича — сержанта

ПЕПЕЛЯШКА Івана Михайловича — лейтенанта

ПЕРЕВОЗНІКА Дмитра Станіславовича — солдата

ПЕТРОВСЬКОГО Віктора Станіславовича — старшого солдата

ПІДИБАЄВА Олександра Владиславовича — солдата

ПОЛОЗА Максима Ігоровича — старшого солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Івана Сергійовича — молодшого сержанта

ПОМАЗУЄВА Володимира Володимировича — майора

ПОСТОЛЕНКА Сергія Олександровича — солдата

ПОТАПЕНКА Володимира Олеговича — солдата

ПРОТАСЮКА Назара Григоровича — солдата

РЕМЕЗА Леоніда Володимировича — солдата

РУБАНА Станіслава Юрійовича — солдата

РУДЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта

САВЧЕНКА Юрія Борисовича (посмертно) — старшого сержанта

САЙЧЕНКА Артема Юрійовича — молодшого сержанта

САМОЙЛОВА Віктора Васильовича — старшого сержанта

СЛАВІНА Олександра Олеговича — молодшого сержанта

СЛІВІНСЬКОГО Григорія Ігоровича — солдата

ТЕРНАВСЬКОГО Сергія Михайловича — підполковника

ТИТКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ТИХОНЮКА Максима Ігоровича — сержанта

ФЛИСТУ Юрія Зіновійовича (посмертно) — солдата

ХАРЧЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ХОЛМАТОВА Рустама Таджиалійовича — капітана

ХОМЕНКА Василя Леонідовича — солдата

ЦИВАДІЦА Артема Тимуровича — майора

ЦИКУ Артура Віталійовича — солдата

ЦИЛЮРНИКА Володимира Анатолійовича — капітана

ЦУРІКОВА Сергія Анатолійовича — майора

ЧЕБАНОВА Михайла Анатолійовича — солдата

ЧЕРКАСОВА Максима Віталійовича — солдата

ЧОЛОВСЬКОГО Олександра Анатолійовича — старшину

ШЕЛЕПАЄВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ШЕРЕМЕТУ Ярослава Васильовича — солдата

ШКВИРУ Романа Олександровича — старшого солдата

ШКРАБКА Олега Миколайовича — старшого солдата

ШУКРУТУ Олександра Петровича (посмертно) — солдата

ЯНЧЕВСЬКОГО Романа Юрійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ГАМОРУ Віктора Володимировича — генерал-майора

ДОБРЕНЬКОГО Сергія Олександровича — підполковника

КЛЕЦЕНКА Анатолія Сергійовича — полковника

КОВАЛЬЧУКА Олега Васильовича — майора

ЛЕРМАНА Ярослава Йосиповича — полковника

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БАРГАМІНА Миколу Миколайовича — лейтенанта

БУБНОВА Олександра Юхимовича — прапорщика

ГОРЕНКА Юрія Миколайовича — старшого прапорщика

ДОНОВА Олексія Володимировича — підполковника

ДЯЧЕНКА Михайла Миколайовича — лейтенанта

ЄНУШЕВСЬКОГО Олександра Вікторовича — капітана

КОЛЧЕНКА Вячеслава Сергійовича — лейтенанта

КУЗНЄЦОВА Валерія Валерійовича — капітана

ЛИСЕНКА Олега Миколайовича — солдата

ЛІСНОГО Дениса Ярославовича — сержанта

ЛУКАШЕВИЧА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта

МИЦИКА Миколу Олексійовича — сержанта

МІРЗОЄВА Валерія Сатторовича — полковника

ПЕНЦАКА Павла Васильовича — лейтенанта

СЕРГЄЄНКА Олексія Олексійовича — майора

ФЕДОРКА Андрія Михайловича — лейтенанта

ЧУСТРАКА Сергія Івановича — сержанта

ЮЩЕНКА Владислава Владиславовича — капітана

ЯКУЩЕНКА Володимира Миколайовича — капітана

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня

ВЛАДИКУ Сергія Аксентійовича — майора

ГОДОВАНСЬКОГО Олега Орестовича — підполковника

КОЗЛОВЦЯ Андрія Вікторовича — майора

РОЯ Володимира Георгійовича — полковника", — йдеться в Документі.

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