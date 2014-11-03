У Національному університеті оборони командири передають досвід слухачам

У Національному університеті оборони ім. І. Черняховського проходять підготовку 172 слухачі - учасники антитерористичної операції. З них 20 навчаються на оперативно-стратегічному рівні підготовки та 152 - на оперативно-тактичному, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

В університеті організована системна робота щодо оперативного реагування на зміни форм і способів застосування військ (сил) та своєчасного внесення коректив в начально-виховний процес. На кожній кафедрі сформовано та оперативно поповнюється фонд інформаційних матеріалів щодо досвіду застосування Збройних Сил України в АТО. За час проведення АТО у виконанні завдань в зоні операції взяли участь понад 70 наукових та науково-педагогічних працівників. На основі отриманого в АТО досвіду, у першу чергу акумульованого командирами - слухачами вищого військового навчального закладу, було внесено зміни до змісту 97 навчальних дисциплін, переопрацьовано 172 лекції та 209 навчальних занять інших видів. Загальний обсяг навчальних занять, на яких вивчається досвід та уроки антитерористичної операції, складає більш ніж 1000 навчальних годин.

До переліку тем магістерських робіт, що заплановані до опрацювання слухачами у 2014-2015 навчальному році, внесено 274 теми, які пов’язані із вивченням досвіду застосування ЗСУ, розробленням обгрунтованих рекомендацій щодо удосконалення підготовки, застосування, управління та всебічного забезпечення як ЗС України, так і Сектору безпеки і оборони вцілому у сучасних умовах.