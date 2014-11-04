Чернігівщина зустріла бійців АТО, що повернулися додому

Впродовж півроку військовослужбовці даного підрозділу виконували бойові завдання на сході України. Понад три місяці вони знаходилися в бойовому контакті з незаконними збройними формуваннями в одній з найгарячіших точок АТО — поблизу населених пунктів Станиця Луганська та Щастя, що на Луганщині.

На залізничну станцію «Чернігів-Північний» особовий склад батальйону прибув зі штатною зброєю та технікою. За народним звичаєм та в знак пошани до українських захисників, дівчата у народному вбранні вручили їм хліб і сіль. Бійців урочисто зустріли сотні чернігівців, волонтери, представники громадських організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування. Мешканці обласного центру, рідні та близькі бійців скандували гасла «Героям нашим слава!», «Дякуємо за відвагу!», «Ви, бійці славетної землі!», «Вами пишається Україна!».

Особовий склад батальйону успішно виконав поставлені завдання. Цей підрозділ відновлюватиме свою боєздатність, особовий склад матиме можливість відпочити та далі продовжить військову службу.

Під час виконання бойових завдань батальйон втратив дев’ятьох воїнів-героїв, які віддали своє життя, відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України. Пам’ять про їх героїчні та мужні вчинки у зоні бойових дій вічно житиме в серцях жителів Сіверського краю.

Після урочистого прийому військовослужбовці батальйону розвантажили військову техніку та здійснили марш до місця постійної дислокації у визначений район.