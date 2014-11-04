Одеські курсанти здійснили перший у своєму житті стрибок з парашутом

Майже вісімдесят курсантів Військової академії (м. Одеса), здійснивши перший у своєму житті стрибок з парашутом, отримали посвідчення та нагрудний знак «Парашутист».

Як повідомив начальник факультету Високомобільних десантних військ та розвідки полковник Станіслав Чумак, свій перший стрибок його підлеглі виконали в рамках практичних занять з парашутно-десантної підготовки. Цій важливій для кожного десантника події передувала ретельна підготовка — теоретичні заняття, вивчення матеріальної бази, укладка парашутів, практичне виконання елементів стрибка на повітрянодесантному комплексі академії.

«Першоразники», як їх називають у своєму середовищі десантники, стрибали з вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів на площадку для приземлення, обладнану на території Центру забезпечення навчального процесу Військової академії поблизу селища Чорноморське Одеської області. Разом з ними для підтримки високого морально-бойового духу стрибнув з парашутом і виконуючий обов’язки начальника академії генерал-майор Олег Гуляк.

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— Сьогодні ви здійснили мужній і рішучий чоловічий вчинок, перший стрибок з парашутом, який кожен десантник пам’ятає усе життя. Кожен із вас відповідально і свідомо готувався до цієї події, завдяки чому стрибки пройшли без травм, — зазначив по завершенні стрибків генерал-майор Олег Гуляк.

Упродовж тижня прийняті в когорту десантників курсанти факультету Високомобільних десантних військ та розвідки здійснять ще кілька навчальних стрибків, а також візьмуть участь у практичних заняттях з профільних дисциплін військової підготовки.

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Як зазначив начальник факультету Високомобільних десантних військ та розвідки полковник Станіслав Чумак, згідно з навчальними програмами, після завершення навчання кожен курсант-десантник здійснить не менше 28 стрибків у різних умовах, а кращі з них за результатами навчання отримають спеціальне звання «Інструктор повітрянодесантної служби».