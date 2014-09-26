Курсанти Військової академії Одеси відбили напад на чоловіка і затримати порушників

Наблизившись до місця події, військовослужбовці побачили, що двоє злочинців, погрожуючи чоловікові розправою, намагалися відібрати в нього гроші. Чоловік, хоча і був переляканий, але встиг дістати травматичний пістолет і натиснути на курок. На гучний постріл окрім курсантів відреагував і співробітник міліції, який знаходився у той час поблизу. Оцінивши ситуацію, вони об’єднали зусилля у припиненні правопорушення та затримали нападників, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Викликана на місце події оперативна група правоохоронців з’ясувала, що зловмисники вже тривалий час займалися протизаконною діяльністю на вулицях Одеси. Підозрюваних доправили у відділ міліції для подальшого розгляду їх причетності до інших злочинів.

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Після завершення патрулювання на ранковому шикуванні сміливим військовослужбовцям було оголошено подяку. Найближчим часом їх батьки отримають «листи-подяки» за виховання синів.

До речі, п’ятикурсник старший сержант Володимир Довгалюк - призер чемпіонату Одеської області з тайського боксу. Його однокурсник курсант Максим Капустін - відмінник навчання. Перебуваючи на військовому стажуванні, отримав медаль «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня за надання висококваліфікованої технічної допомоги в ремонті військової техніки, яка перебувала в зоні АТО. Курсант четвертого курсу Олександр Рогов також відмінник навчання, професійно займається дзюдо.