У Дніпропетровському військовому госпіталі проходять лікування понад 240 бійців АТО

На даний час на стаціонарному лікуванні у медичній установі знаходяться понад 240 учасників АТО.

Як розповів провідний хірург підполковник медичної служби Євген Герасименко, зросла кількість військовослужбовців, у яких загострилися хронічні хвороби, та які отримали різного роду травми. Тож на сьогодні великий обсяг робіт виконують спеціалісти відділення травматології, терапії та інших структурних підрозділів хірургічного профілю.

Для надання кваліфікованої медичної допомоги та реабілітації поранених військовослужбовців лікарі медичного закладу забезпечені всіма необхідними медичними препаратами, проте потребує оновлення застаріла медична апаратура та матеріальна база.