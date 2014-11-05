Житомиряни зустріли десантників, які повернулися з АТО

Військовослужбовці перебували на сході країни з перших днів проведення АТО, зокрема, звільняли Слов’янськ та обороняли донецький аеропорт, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Ми зустріли тата. Тато був на війні. Я дуже за ним скучила і зробила йому листівку-сюрприз", - розповідає маленька донька «крилатого піхотинця» Людмилка.

Самі військові розповідають, що дуже сумували за рідними та лише переконують, що готові знову повернутися на схід держави для захисту рідної землі.