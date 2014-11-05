Житомиряни зустріли десантників, які повернулися з АТО
20:17, 05 листопада 2014Військо
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У Житомирі сотні людей з квітами та синьо-жовтими прапорами зустрічали своїх земляків - воїнів-десантників, які виконували бойове завдання в зоні АТО.
фото mil.gov.ua
Військовослужбовці перебували на сході країни з перших днів проведення АТО, зокрема, звільняли Слов’янськ та обороняли донецький аеропорт, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
фото mil.gov.ua
"Ми зустріли тата. Тато був на війні. Я дуже за ним скучила і зробила йому листівку-сюрприз", - розповідає маленька донька «крилатого піхотинця» Людмилка.
Самі військові розповідають, що дуже сумували за рідними та лише переконують, що готові знову повернутися на схід держави для захисту рідної землі.
фото mil.gov.ua
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