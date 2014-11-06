Після 7 місяців в зоні АТО у Запоріжжя на ротацію прибула 93-я бригада

Частина бійців була в районі донецького аеропорту, інші – в Авдіївці, передає радіо "Свобода". "Нас не було дома 7 місяців. 7 місяців без ротації, розумієте. І від того ми шоковані таким прийомом городян. По-перше, ми не думали, що бійців зустрічатимуть як героїв. По-друге, ми ж не знали, чого вдома чекати", - розказав один з військових 93-ї бригади Володимир Федоренко.

Читайте такожКабмін розглядає можливість страховки життя учасників АТО за рахунок держави

В Запоріжжі бійці будуть 20 днів. По закінченню відпустки знову повернуться в зону АТО.