Родичі бійців АТО вимагають ротації: вони перекрили рух в центрі Львова, сталися сутички (фото, відео)

У Львові родичі силовиків та бійці 3-го батальйону територіальної оборони заблокували дорогу і влаштували бійку, вимагаючи повернути військових додому із зони АТО, повідомляє ТСН.

Кілька десятків родичів солдатів перекрили одне з найнавантаженіших перехресть у центрі міста. Бійцям казали, що батальйон був створений для оборони Львівщини, однак чоловіків відправили на Схід. Там вони знаходяться вже понад три місяці.

Деякі з бійців, які вже повернулися додому, вимагали ротації і говорили про те, що воювати на Донбасі просто нічим.

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"Хочемо, щоби хлопців наших замінили, ротацію якусь зробили. Ніхто нікого не збирається міняти", - розповів один з учасників пікету журналістам ТСН.

Через акцію протесту у центрі Львова утворилися величезні затори. Водії та пасажири почали сваритися з мітингувальниками та влаштували сутичку. Водій "Ниви" проігнорував акцію і поїхав просто на людей, збивши двох активістів і бійця АТО. Люди наздогнали автомобіль, побили вікна і порізали шини та розірвали одяг на водієві.

Блокування дороги триває вже понад півтори години. До родичів бійців так ніхто і не вийшов. Примітно, що це вже другий протест родичів бійців 3-го батальйону, влада на вимоги пікетувальників поки не реагує.