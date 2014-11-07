На Донбасі знешкодили вже понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів

Групами розмінування Збройних сил України, які задіяні у антитерористичній операції, у звільнених від бойовиків населених пунктах Донецької та Луганської областей виявлено та знешкоджено 10 тис. 284 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

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"Фахівцям з розмінування доводиться мати справу з великою кількістю залишених терористами розтяжок, а також мін та інших боєприпасів, які не розірвалися. Лише за минулу добу саперами знешкоджено 201 вибухонебезпечний предмет. За час проведення АТО військовослужбовці розмінували 54 об’єкти місцевої інфраструктури. Вибухонебезпечі предмети знаходять скрізь: у підвалах житлових будинків, в адміністративних будівлях, школах та дитячих садках. Терористи залишають замінованими мости, водні колектори, залізничні полотна та важливі й необхідні для життєдіяльності об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.