Соціальний захист військових АТО - одне з пріоритетних питань на Одещині

Під час прес-конференції в Одеському кризовому медіа центрі начальник Південного територіального юридичного відділу Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони підполковник юстиції Юрій Добров розповів представникам місцевих ЗМІ про останні зміни в законодавстві та керівних документах щодо соціального забезпечення військовослужбовців - учасників АТО, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Серед найбільш актуальних питань він роз’яснив аспекти отримання статусу учасника бойових дій, підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, які залучаються до проведення антитерористичної операції, надання їм земельних ділянок для індивідуального будівництва, забезпечення житлом, медичного забезпечення та санаторно-курортного лікування, пільг при оплаті комунальних послуг і вступі до вищих навчальних закладів тощо. Також офіцер розповів про випадки фальсифікацій в ході набуття прав на пільги учасників бойових дій сторонніми особами та труднощі в документальному підтвердженні участі в антитерористичній операції.

Серед іншого офіцер зазначив, що найбільш інтенсивно роз’яснювально-правова робота ведеться серед поранених військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні у медичних центрах південних областей. Фахівцями Південного територіального юридичного відділу підготовлено до друку спеціальний інформаційний буклет та інші матеріали щодо основних аспектів соціально-правового захисту воїнів.