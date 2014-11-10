В Будинку офіцерів ЗС України відбулася благодійна культурно-патріотична акція «Допоможи пораненому!»

Мета акції — зібрати кошти, необхідні для закупівлі медикаментів для лікування бійців, які зазнали пораненень в зоні АТО.

Під час заходу у фойє Будинку офіцерів була розміщена виставка робіт дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Музичний супровід виставки забезпечував оркестр Збройних Сил України.

— Сьогодні всі ті, хто знаходяться у лікарнях — потребують нашої допомоги. Незважаючи ні на що, ми не маємо права залишити їх у біді, — зазначила під час відкриття благодійного концерту Президент Всеукраїнського Благодійного Фонду Олена Поліщук. — Лише спільними зусиллями ми зможемо допомогти нашим героям.

Під час заходу глядачі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих в АТО військовослужбовців, цивільних громадян, які віддали життя за мир та незалежність України.

Підтримати військових й допомогти пораненим під час АТО бійцям виявили бажання кращі фольклорні колективи та зірки естради України та Грузії. Під час благодійного концерту виступили: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», народний артист України Володимир Талашко, народні артистки України Марина Одольська та Ірина Білик, Анжеліка Рудницька, Соня Злотник, ансамбль грузинських народних танців «Іберіелі», артист ШмагіТагіашвілі та інші. Серед запрошених гостей на благодійній акції також був присутній Посол Грузії в Україні Михеїл Уклеба.

Під час благодійної культурно-патріотичної акції «Допоможи пораненому!» всі артисти виступали безкоштовно.

Варто зазначити, що це вже не перша ініціатива Фонду «Соціальне Партнерство». Так, у Дніпропетровську лікарню ім. Мечникова для поранених бійців вже передано антибіотиків на суму більш ніж 200 тис. грн., надано допомоги сім`ям загиблих на Майдані на 10 млн. грн. Також, більше 100 дітей з багатодітних сімей із зони АТО були відправлені на відпочинок до Грузії. Збір коштів на медичні препарати для поранених у зоні АТО бійців не припиняється ні на хвилину. Сума від благодійних внесків вимірюється вже десятками тисяч гривень.