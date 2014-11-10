До Красногорівки доставлено 28 тонн гуманітарного вантажу
Гуманітарний вантаж, що містить 28 тонн найнеобхідніших продуктів, доставлено мешканцям Красногорівки, Мар’янського району Донецької області.
Цей населений пункт постійно потерпає від мінометних та артилерійських обстрілів незаконних збройних формувань, йдеться в повідомленні на сайті Мінстерства оборони. Автомобілі з допомогою супроводжував військовий конвой із числа військовослужбовців 2 батальйону територіальної оборони
"Ми вже не вперше супроводжуємо і доставляємо подібний вантаж до найнебезпечніших районів зони АТО. Два тижні тому 30 тонн харчових продуктів ми доставили у район Дебальцевого. Сподіваємося і віримо, що вже найближчим часом дороги в цих регіонах України стануть безпечними. Тоді обов’язки з перевезення подібних вантажів ляжуть на плечі цивільних логістів", - розповів начальник відділу планування та контролю автомобільних перевезень тилу штабу АТО.
Зараз у місті Красногорівка не працює жодна школа чи садочок, немає газу, а воду завозять раз на добу в обмеженій кількості. Мешканці з нетерпінням чекають припинення вогню з боку незаконних збройних формувань і понад усе хочуть миру.