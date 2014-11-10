До Красногорівки доставлено 28 тонн гуманітарного вантажу

Цей населений пункт постійно потерпає від мінометних та артилерійських обстрілів незаконних збройних формувань, йдеться в повідомленні на сайті Мінстерства оборони. Автомобілі з допомогою супроводжував військовий конвой із числа військовослужбовців 2 батальйону територіальної оборони

"Ми вже не вперше супроводжуємо і доставляємо подібний вантаж до найнебезпечніших районів зони АТО. Два тижні тому 30 тонн харчових продуктів ми доставили у район Дебальцевого. Сподіваємося і віримо, що вже найближчим часом дороги в цих регіонах України стануть безпечними. Тоді обов’язки з перевезення подібних вантажів ляжуть на плечі цивільних логістів", - розповів начальник відділу планування та контролю автомобільних перевезень тилу штабу АТО.

Зараз у місті Красногорівка не працює жодна школа чи садочок, немає газу, а воду завозять раз на добу в обмеженій кількості. Мешканці з нетерпінням чекають припинення вогню з боку незаконних збройних формувань і понад усе хочуть миру.