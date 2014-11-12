Українська делегація ознайомилася з особливостями військової освіти в Польщі

Візит відбувся з метою врахування польського досвіду, а також досвіду НАТО у підготовці оновленої Концепції розвитку системи військової освіти в Україні, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Робоча поїздка була організована в рамках програми Альянсу з удосконалення військової освіти. У ній взяли участь представники Національного університету оборони України та вищих військових навчальних закладів Збройних Сил на чолі з представником Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони полковником Олегом Прохоровим. Від польської сторони керівником робочої зустрічі виступив радник Міністра оборони Польщі Броніслав Пацек.

Представники Національної академії оборони та видових військових академій Польщі ознайомили наших делегатів зі структурою своїх навчальних закладів, вимогами до абітурієнтів та порядком і специфікою підготовки офіцерських кадрів. А офіцери Департаменту кадрів Міністерства оборони Польщі роз’яснили українським колегам порядок загальної підготовки польських військовослужбовців, терміни та умови їх підготовки на різних курсах навчання, особливості навчання за кордоном та участі у миротворчих місіях.

За результатами візиту на рівні експертів відбулося обговорення практичних питань підготовки проекту оновленої Концепції реформування військової освіти в Україні.