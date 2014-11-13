Відбулася зустріч Київської асоціації військових аташе з командуванням Повітряних Сил

Сьогодні, 13 листопада, відбулася робоча зустріч представників Командування виду на чолі з тимчасово виконуючим обов’язки командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенантом Віктором Сідашем із представниками Київської асоціації військових аташе, яких очолив Голова Київської асоціації військових аташе, військовий аташе Федеративної Республіки Німеччина полковник Крістіан Фархонде.

Головною метою заходу було ознайомлення зі станом та перспективами розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України.

Після завершення брифінгу гості відвідали філію Національного військово-історичного музею України — музею Повітряних Сил та відбули до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, де ознайомилися з умовами та процесом лікування учасників АТО.